國人海外旅遊最愛大阪 晴空塔上演動漫燈光秀

新年伊始，旅遊業者推出全新優惠，民眾可趁著過年長假國內、國外玩起來。Kkday統計發現，超過3成台灣人每年至少出國1次，最愛大阪、釜山等鄰近國家，新年度特別祭出指定銀行最高回饋25%等好康；東京晴空塔攜手人氣動畫打造展覽活動和燈光秀；易遊網開放澎湖花火節首波預購行程，每人狂省3,100元；台灣高鐵「飯店聯票」抽價值萬元的「永續小旅行」，「國旅聯票」更新增5大景點。

KKday發布「2025年台灣旅客旅遊偏好洞察」，超過35%國人每年至少出國1次，不是安排3天海外快閃遊，就是超過7天的深度體驗。20%以上的遊客全年出國4次以上，最喜歡前往大阪，其次是釜山、沖繩。而福岡、熊本、宮崎、長野等日本二線城市全年業績成長逾30%，成為台灣旅客的新歡。Kkday自即日起至1月28日打出全站9.5折優惠、週五下單點數3倍送、APP新客限定8.9折、指定銀行最高回饋25%等，海外熱門旅遊週週5折起。

廣告 廣告

東京晴空塔與人氣動畫「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」聯名，自即日起到4月6日展開「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE(R)」聯動活動，力邀粉絲與魔法少女一起經歷一場夢幻旅程，慶祝電影上映。現場發售限定商品及特別咖啡廳菜單，遊客還能與「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」角色合影留念。每晚在晴空塔圓周大屏放映獨家視頻，塔樓外部也將呈現「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」燈光秀

澎湖國際海上花火節於5月4日至8月25日登場，今(2026)年攜手《七龍珠Z》，安排規模升級的煙火秀表演，結合動漫元素無人機光演出。易遊網啟動首波預購專案，「澎湖五星自由行3天」安排入住五星級「澎湖福朋喜來登酒店」，加贈免費租機車48小時，原價1萬3,000元，早鳥每人9,990元起，激省3,100元。於易遊網APP預訂華信航空澎湖機加酒，兩人同行不限金額，輸入折扣碼「ae300」再折300元。

台灣高鐵「飯店聯票」集結逾百間優質飯店強打「永續美好 慢遊台灣」專案，即日起至12月31日旅客於合作飯店官網訂房，即享加購高鐵票平日7.8折、假日及疏運期間8.5折優待，還有機會抽中價值萬元的「永續小旅行」，一次帶走高鐵車票+飯店住宿+在地體驗的旅遊大禮包。

高鐵「國旅聯票」則新增台北101觀景台、Xpark都會型水生公園、九族文化村、阿里山國家森林遊樂區及奇美博物館5大知名景點，即日起透過景點官網購買門票並選擇加購高鐵車票，即享車票8.5折福利。2月12日前各景點再提供高鐵「國旅聯票」旅客加碼禮，以及高鐵TGo會員點數加碼贈，還可抽高鐵標準車廂半價乘車電子兌換券。

原文出處

延伸閱讀