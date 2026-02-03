國人濫用免簽？ 外交部：1個月內6台人赴韓當車手遭逮

外交部發言人蕭光偉呼籲謹慎使用免簽入境待遇。（翻攝自外交部YouTube）

台灣護照前往許多國家都有免簽待遇，不過，外交部今（3日）表示，自今年1月至今已有6件國人在南韓涉詐被補案，相關國家已加強入境審查，民眾應避免心存僥倖，前往海外從事非法工作，以免遭受重大損失。

外交部發言人蕭光偉今（3日）指出，近期發現愈來愈多國人利用免簽證入境南韓、泰國等地，從事詐騙車手、偷渡至緬甸與柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為，以南韓為例，光今年1月至今就已發生6起相關案件。

蕭光偉說明，涉案國人因違法遭當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動，部分受害者已向駐外機構求助，因此再次提醒民眾，務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動，出國前務必了解該國家的入境規定，尤其關於物品、藥品的攜帶規範、公共場所行為要求、攝影限制及無人機操作等法律條文，出行前也建議購買充足的旅遊平安保險與醫療保險。

此外，蕭光偉也嚴正呼籲，民眾應避免心存僥倖，前往海外從事非法行為，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險，甚至造成重大財務損失，使自身及家人受嚴重傷害，得不償失。他強調，切勿輕信網絡或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者，若有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線進行查詢。

