破記錄！前3季觀光逆差805萬人次 觀光署長認：國旅住宿貴
國人出國旅遊興致不減，加上外國旅客來台恢復不如預期，今年1至9月觀光逆差達805萬人次，已經快追上去年全年，創史上最高。談到國人自己都不挺國旅，交通部觀光署長陳玉秀坦言，住宿貴是一大原因。立委批評，部分時段房價漲過頭，把遊客當凱子，都影響到消費者信心。
根據觀光署統計，今年前3季國際旅客來台約605萬人次、國人出國約1410萬人次，逆差約805萬人次，與去年全年的899.2萬人次，僅差94.2萬人次。
國民黨立委洪孟楷批評，去年全年觀光逆差僅900萬，今年前3季就快要追上這數字，剩下3個月時間，「觀光署要創紀錄是不是？」去年已經覺得不可思議，現在卻是加速突破。
洪孟楷指出，國旅最近又在吵一次性備品的爭議，有飯店甚至不提供大毛巾，節能減碳政策在台灣已變得動輒得咎。另外，夜市水果坑殺外國觀光客的新聞屢見不鮮，持續傷害台灣觀光形象。
洪孟楷詢問觀光署，國人雖然會在國內旅遊，但大多不留宿，原因是什麼？陳玉秀坦言，台灣交通很方便，但國人覺得住宿比較貴。此外，國人不太習慣請假出遊，平日不旅遊，周末便比較擠，房價也會變高，因此過去提的計畫都是針對平日。
民眾黨立委林國成指出，觀光署設定的外國人來台旅遊人次，從1200萬、1000萬再降到900萬，根本原因是國內景點缺少讓人一來再來的感覺，所以連國人都選擇出國。
林國成批評，外國人不來台灣，扯國際匯率這是在騙自己，不肯面對旅遊環境、不開放陸客以及住宿房價問題等現實。近期韓國藝人來台灣開演唱會，結果房價動輒抬高10倍，把旅客當盤子，這麼小問題都管理不好，如何觀光立國？
民進黨立委李昆澤說，今年觀光署設定外國人來台900萬的目標，1至7月僅478萬3466人次，按這速度全年預估830至840萬人次。這已不是外部問題，而是台灣觀光結構問題，景點同質性高，無法建立區域旅遊品牌形象，以及觀光區過度集中，形成熱門點後品質開始下滑、性價比低，觀光署都要重視。
