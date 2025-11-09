國人赴中因宗教因素遭關押 官員曝有一貫道被起訴

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國人赴中失聯、遭不當盤查留置或關押案件層出不窮。海基會彙整，近年來共有14件國人涉宗教因素在中國境內被限制人身自由案，其中有11件國人至今仍被關在中國；知情官員透露，被逮捕的台灣一貫道道親，有的已被中共起訴。

據了解，2019年以來，海基會協處涉及宗教因素，遭中共限制人身自由案件共14件，案件事發地點多半在廣東、廣西。2019年11月，有台灣人赴中參加友人安座一貫道佛堂事宜，遭中國公安查緝並關押，出獄後人已返台。

2022年1月，台灣一名基督教徒在廣東工作，疑因參與傳福音等活動，遭中共拘捕並關押；2023年8月，有信仰新興宗教「清海無上師」的民眾前往福建旅遊，因攜帶宗教物品，遭公安攔查及關押，日前刑滿獲釋。

在一貫道方面，2024年10月三名一貫道老人赴中旅遊，疑因遭人舉報，在廣東境內被捕並關押，至今仍未釋放；今年2月，一名台灣一貫道道親在廣西與其他信眾讀經時，遭中共查緝逮捕並關押。

2025年5月，又有台灣民眾在中國因參與一貫道活動，遭到關押；今年6月一對在廣東經商多年的一貫道夫妻被抓捕，8月在吉林有台灣一貫道信徒去旅遊被抓。9月在上海有經商超過10年的女台商被抓走，並帶走宗教物品；10月在海南島經商的台商也被逮捕並關押。

知情官員指出，被抓的那對夫妻兩人長期在中國經商，因為涉及一貫道被逮捕，中共後來有把太太釋放，先生則未被釋放，只放女的不放男，完全毫無理由，要抓要放全在中共一念之間。至於海南島那位被抓的民眾，只是在當地開金紙店，這樣也會被抓。

官員談及，一貫道道親被抓後，有的已被中共以涉犯中國《刑法》300條「利用組織會道門破壞法律實施罪」起訴，至今還被關押在中國。呼籲國人若無必要盡量避免前往中港澳，以免有人身自由被限制的風險。

另外，根據海基會最新統計，今年1月至今，該會接獲132件國人赴中國後失聯的陳情案件，目前已確認行蹤的有55件，其中有22件是因涉騙被拘留，比例甚高。

海基會發文強調，該會在接到家屬陳情時，他們經常表示不知道家人為何前往中國，有人說被騙過去，也有人說去做生意，請民眾千萬不要輕易相信到中國或東南亞的短期、高薪工作機會。

