國人赴中失聯遭盤查案激增 國台辦喊：不違法就免顧慮

陸委會昨日公布，去年台人赴中，失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例累計已達221人，較前年激增4倍。對此，中國國台辦今日先譴責民進黨惡意炒作議題，同時也強調只要不從事違法犯罪活動，台人赴中就完全沒有顧慮。

陸委會昨（27日）公布，2025年台灣民眾前往中國，失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例累計已達221人，2024年為55人，人數激增了4 倍，風險不可輕忽。陸委會也提醒，國人赴中遇有緊急事故或旅遊糾紛，在缺乏雙方溝通機制的保護下，逕行開放組團，等同於將國人暴露在「求助無門」風險下。

國台辦今（28日）於例行記者會上，有媒體提及，是否憂心恐懼感會阻礙兩岸良性互動？對於台灣民眾擔心《反間諜法》的適用範圍，可否給出明確且具法律約束力的具體標準？國台辦發言人張晗表示，中方始終依法維護兩岸同胞的生命財產安全與合法權益，堅決依法打擊各類違法犯罪。

張晗接著抨擊民進黨當局反覆惡意炒作相關話題，不斷散布謠言，製造寒蟬效應，目的是阻撓破壞兩岸交流交往，升高兩岸對立，不得人心，不會得逞。張晗還強調《反間諜法》是防範懲治各種間諜違法犯罪活動，維護國家主權、安全、發展利益的法律，有明確的法定適用條例、標準和程序。

最後，張晗表示，中方始終鼓勵支持正常健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不必要有任何顧慮，完全可以在中國大陸安心就學就業創業和生活，「可以高高興興來大陸，平平安安回台灣」。

