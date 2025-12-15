國人赴中失聯、遭關押256人 陸委會：有持續增加趨勢

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布最新統計，去年1月至今年11月底，陸委會已接獲256名國人赴中國失聯、遭留置盤查，或疑遭限制人身自由案件，且有持續增加的趨勢。

陸委會指出，自2024年1月1日起至2025年11月30日止，國人赴中國失聯84人、遭留置盤查20人、疑遭限制人身自由152人案件，且有持續增加的趨勢，民眾如有必要需前往中國，務必要提高警覺。

陸委會已多次示警，中共執法具高度不確定性，法制長期欠缺透明，國人赴中誤觸法令或遭入罪的人身安全風險大增，務必謹慎思考赴中的必要性及留意相關風險，以確保自身安全。

廣告 廣告

陸委會強調，國人如有必要前往，行前可至本會「國人赴中港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府提供協助及服務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「台灣有事」絕非失言！矢板明夫：台海衝突日本不可能倖免

抓到了！ 沈伯洋帶女兒散步遭突襲 警方追出涉案人送辦

冒死拍下新疆集中營鐵證！流亡中國攝影師遭ICE逮捕 恐被遣返

府院拍板 財劃法不副署 停砍年金法案比照 賴、卓明對外說明

