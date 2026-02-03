國人赴日更方便！全盈+PAY啟用跨境日本支付

▲全盈支付宣布，旗下電子支付品牌「全盈+PAY」跨境日本支付服務，於今（3）日正式啟用。（圖╱全盈支付提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣最愛去日本旅遊，今後赴日觀光更方便！全盈支付宣布，旗下電子支付品牌「全盈+PAY」跨境日本支付服務，於今（3）日正式啟用，提供台灣旅客在日本旅遊期間更便利的行動支付體驗，並推出多重好康包括BicCamera、鶴羽藥妝TSURUHA及SOGO西武等多家特店，提供最高17%回饋優惠券、消費滿額抽日本雙人來回機票等，暢遊日本也能輕鬆省荷包。

隨著寒假與農曆春節即將到來，赴日旅遊人潮持續攀升，全盈+PAY攜手日本電子支付PayPay與TBCASoft的HIVEX®跨境支付平台，合力搶攻馬年春節跨境消費商機，讓台灣旅客暢遊日本的同時體驗便捷支付。PayPay目前為日本市佔率高的電子支付品牌，擁有超過7200萬名用戶（截至2025年12月），支付據點涵蓋全日本逾上百萬家特店，從大型百貨公司、便利超商、藥妝店、餐廳、居酒屋到拉麵店，甚至偏遠地區皆可使用，支付場景相當完整。

廣告 廣告

全盈+PAY表示，未來台灣旅客到日本旅遊時，只要看到商家支援「PayPay」支付條碼，即可直接開啟全盈+PAY APP或由全家便利商店APP開啟全盈+PAY掃碼付款，不僅減少攜帶大量現金的不便，還可免去1.5%跨國交易手續費，提升整體旅遊購物消費效率。

為歡慶跨境日本支付服務上線，全盈+PAY特別推出限時回饋活動，自2月3日至4月30日期間，於日本使用全盈+PAY掃碼「PayPay」付款，新戶可享筆筆10%全盈儲值金回饋，每人回饋上限100元；既有用戶則享筆筆5.5%全盈儲值金回饋，單筆最高回饋50元、每人每月回饋上限150元。此外，活動期間累積消費滿新台幣999元，即有機會獲得日本雙人來回機票；消費累積滿10000元，再加贈30萬全家Fa點（每人每月限領一次、每月限量50份），回饋內容相當豐富。

根據日本政府觀光局（JNTO）統計，2025年8月台灣赴日旅客人數高達62萬人次，創下台灣旅客單月赴日人數新高紀錄；台灣旅客的消費力同樣表現亮眼，2025年7至9月期間，台灣旅客在日本的消費金額達3020億日圓（約新台幣613.5億元），顯示台灣旅客為日本觀光消費的重要來源，也成為台灣電子支付業者爭奪的商機大餅。

日本PayPay則表示，期待透過與全盈+PAY的跨境合作，促進電子支付使用率，同時擴大日本非現金交易的普及程度。另外，日本3C百貨BicCamera、愛電王，以及知名藥妝店鶴羽藥妝也提供優惠券，可享最高免稅10%及7% OFF。

全盈+PAY總經理劉美玲指出，據日本經濟產業省統計，日本非現金交易佔比在2024年已超過四成，且持續成長。赴日旅客在消費時，也逐漸從現金轉向支付，對跨境支付服務而言是重要利基之一。透過與PayPay、HIVEX® 跨境支付平台的深度合作，全盈+PAY讓消費者在海外也能延續熟悉的支付習慣，隨時隨地掃碼付款，不僅免手續費、還能享回饋，進一步提升用戶黏著度與使用頻率。

她也補充，現階段台灣跨境支付市場已從單向出境消費，逐步邁向「雙向跨境」與「支付服務深化」。全盈+PAY在日本跨境支付服務上線後，將持續深入拓展更多日本在地消費場景，包括日本全家便利商店等，整合境內外支付生態圈，打造更完整、便利的跨境支付體驗。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

嗶！北捷明日開放乘車碼 悠遊付轉乘優惠、全盈+PAY送儲值金

普惠金融獲肯定 全盈+PAY總座獲2025 Super MVP經理人殊榮

Line Pay拓展非都會區！攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付服務