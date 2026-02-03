國人赴日滑雪傳意外！日作家曝日本雪場「2大地雷」：小心被討厭

日前傳出台灣人，因在日本管制區外滑雪出意外，讓不少日本反感。 圖：取自「六日町八海山滑雪場」臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 日前傳出台灣人，因在日本管制區外滑雪出意外，讓不少日本反感。日籍作家「日本人的歐吉桑」示警，日本社會對無視規則，而遇險的外國人反感度增加，提醒遊客務必遵守當地規範，並指出滑雪別穿「發熱衣」，因為容易導致失溫，這在日本是基本常識，不過如果真的要穿，也應在發熱衣底下，再加件排汗功能優秀的運動內衣，減緩發熱衣無法排汗的缺陷。

日前發生台灣旅客赴日滑雪時，因在管制區外滑雪出事的事故。日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書粉專上提醒，去日本玩滑雪必須知道的兩件事，分別為遵守規則和不要穿發熱衣，否則就會被日本人討厭。「日本人的歐吉桑」進一步解釋，現在日本人非常討厭，救援緊急危難的外國旅客，遵守規則不小心發生問題需要救援，很多日本人接受這狀況。

但是現在有些外國旅客不遵守規則，不聽別人的建議，自做魯莽的行為，比方說沒有開放的富士山爬上，山岳滑雪等。每次日本報導當地人員救援外國旅客時，就會有很多日本人開始破口大罵。最近日本媒體報導台灣旅客滑雪造成緊急救援的事情，果然引起日本人激烈的負面反應。

很多日本人抱怨，因為這些救援費(警察或消防)都是免費的，若是在日本自駕外國人的出車禍，對日本人來說還可以理解，因為這是不小心發生的意外事故，但是冬天高山的意外事故就是不尊重當地規則的後果，所以很多人不能接受，更影響台灣人得形象，導致有些日本人用開始有色眼鏡看到台灣人。

另外，冬天日本運動(滑雪或登山)時候不可以穿發熱衣，會有過世的風險。「日本人的歐吉桑」表示，這在日本是基本常識，過對不熟悉運動衣服的外國人來說這可能是新的知識。

由於發熱衣不容易排汗，因此走路或者一般生活上，是非常可靠的衣服，不過在會流汗的運動上，就會變成失去體溫的恐怖的凶器了。所以冬天滑雪或登山的日本人，絕對不會穿發熱衣。如果硬要穿發熱衣滑雪的話，建議在發熱衣下，再穿件排汗功能優秀的運動內衣(MILLET之類)。

日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書粉專上提醒，去日本玩滑雪必須知道的兩件事，分別為遵守規則和不要穿發熱衣。 圖：取自「日本人的歐吉桑」臉書