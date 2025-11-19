國人赴日韓工作成長最大 年輕人居多

主計總處發布去年國人赴海外工作情形，隨著疫情因素減緩，加上國內大廠在海外積極布局，去年赴海外工作人數六十六點六萬人，創五年高點，較前一年大增四點五萬人、增幅百分之七點四，其中以赴大陸人數增加一點四萬人最多，但占比持續降至百分之卅四點七的歷史低點；赴美人數達十三點七萬人，再寫新高。

此外，國人赴日、韓工作人數增加一點二萬人、年增百分之十七點五，成長幅度最大，除台積電赴日設廠及日本開放外籍人士工作外，就業族群以年輕人居多，凸顯年輕世代哈日哈韓現象。

主計總處昨發布國人赴海外就業情形。從九十八年至疫情暴發前，國人赴海外工作人數多呈增加，除一○○年及一○四年受景氣影響微幅減少，一○八年達到七十三點九萬人高峰；隨後因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組、台商回流投資，以及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數逐年下降，在一一○年暴減至卅一點九萬人的最低點。

一一一至一一二年逐漸回升，兩年累計增加卅點二萬人，去年又因國內大廠積極進行海外布局，人數持續增加，但仍低於疫情前水準。

至於海外就業地區仍以赴大陸工作人數廿三點一萬人最多，較去年增加一點四萬人，但占比一路從一百年的百分之六十二點六降至百分之卅四點七；赴美工作人數十三點七萬人排名第二、年增九千人，占比增至百分之廿點五，較去年略降○點一個百分點；赴東南亞九點七萬人、年增五千人，占比百分之十四點六；赴日、韓工作八萬人，年增一點二萬人、占比百分之十二。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，赴陸工作人數仍占最多，但隨著台廠因應美中貿易戰或大陸勞動成本上升，廠商分散風險布局，國人赴陸工作人數明顯趨緩。美國則因台積電及相關供應鏈跟進設廠，赴美工作人數逐年增溫。另外原本在大陸台廠轉移重點轉往東南亞，也促成東南亞工作人數持續增加，但占比無明顯變化。

去年成長最大的是赴日本、南韓工作人數，譚文玲分析，日本因台積電前往熊本建廠，加上日本近年因高齡化，大幅開放外籍人士就業，以及國人對日韓文化親近性，增幅百分之十七點五最大。其中十五至廿九歲增加三千人，卅至四十九歲增加七千人，一般認為，除台積電及供應鏈前進日本帶動之外，年輕世代近年哈日哈韓風也有推波助瀾之效。

