國人赴日「暗黑打工」涉詐被捕飆升至50人 外交部提醒：勿輕信免費招待

台灣日本交流協會副秘書長林郁慧今天（16日）表示，國人赴日「暗黑打工」涉詐被捕飆升至50人，並呼籲國人勿輕信免費招待旅遊、打工等訊息。（圖／陳凱貞攝）

近來國人赴東南亞遭求職詐騙的案件逐年攀升，台灣日本交流協會副秘書長林郁慧今天（16日）表示，外交部駐日館處今年頻繁接獲日方通知，台灣人在日本涉嫌詐欺被捕，可能是誤信「暗黑打工」，比起前2年僅有個位數字，今年已飆升到50人。她進一步說，外交部將持續關注類似情形，並呼籲國人尊重當地法規，不要貪圖一時報酬讓自己身陷牢獄之災。

林郁慧今天上午在外交部例行記者會上表示，駐日館處今年開始頻繁接獲日方通知，國人在日本涉嫌詐欺被捕，有部分國人誤信暗黑打工，包括可以免費招待日本旅遊、打工等訊息，有部份國人在不清楚的情況下，觸犯日本當地法律。

林郁慧說明，經通報的涉詐人數，從2023年僅有4位、2024年5位，但到今年已成長50位，可以說是爆炸性的增加，

林郁慧表示，當日本警方通知駐日館處後，外交部會提供國人相關協助，而外交部也將持續關注類似情形，並呼籲國人尊重當地法規，不要貪圖一時報酬讓自己身陷牢獄之災。



