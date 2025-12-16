國人赴日「暗黑打工」爆炸性增長 外交部曝背後原因

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今(16)日指出，國人赴日本「暗黑打工」案件在今年爆炸性增長。(記者黃靖媗攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今(16)日指出，國人赴日本「暗黑打工」案件在今年爆炸性增長，可能是因為國人對東南亞警覺性較強，網路上也出現許多免費日本旅遊訊息。

林郁慧今日於外交部例行記者會表示，駐日代表處從今年初開始，頻繁接獲日方通知，有國人在日本涉嫌詐欺案件，從事「暗黑打工」，誤信免費招待日本旅遊、打工的網路訊息，部分國人在不知情的情況下觸犯當地法律，呼籲國人尊重日本當地法規，勿貪圖一時報酬而身陷牢獄。

林郁慧說明，民國112年期間只有4名從事「暗黑打工」，113年5名，今年卻暴增至50名，可以說是非常爆炸性的增長。

針對「暗黑打工」案件劇增的原因，林郁慧認為，可能是因為現在國人對東南亞警覺性較強，網路上也開始出現免費日本旅遊等訊息，導致案件增加。

