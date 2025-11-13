國人赴陸遭限制自由！翁曉玲再出金句「很嚴重嗎？難道中國會亂逮人？」
政治中心／綜合報導
國立清華大學近日證實，因課程調整，國民黨立委翁曉玲已不再與該校科技法律研究所合聘。翁曉玲12日強調並非被解聘而是沒開課，並在質詢時再出金句，不僅質疑2024年1月至9月間前往中國被限制人身自由的國人達132人，並有7成被控涉及詐騙「很嚴重嗎？」更說「難道中國會亂逮詐騙犯嗎？會把政治性人物當成詐騙犯抓起來嗎？」引發熱議。
立法院內政委員會12日邀請陸委會主委邱垂正業務報告並接受質詢。據陸委會2024年1月至9月間統計，有132名國人前往中國遭限制人身自由，其中有93人高達7成被指控涉入詐騙案，僅有1人涉國安案，另外再加上失聯的61人、留置盤查19人，合計有212人前往中國遭遇問題。翁曉玲質詢時直言：「這情況很嚴重嗎？」質疑陸委會不斷重申前往中國風險是在打認知作戰，不該製造恐慌。
對此，邱垂正表示涉入詐騙案都是中國所言，究竟是否為真要看當事人有無涉及其他刑事案。他強調，失聯人數增加1個就很嚴重了，更何況是每個月都增加20多名，且今年的數字已經是去年的3倍。翁曉玲則質疑：「難道中國會亂逮詐騙犯嗎？會把政治性人物當成詐騙犯抓起來嗎？」她並直言：「很多台灣老百姓會很高興詐騙犯是被大陸先扣留下來，不會回到台灣國內詐騙」。
最後，翁曉玲也建請陸委會、外交部將相關數據一併提出，讓外界知道國人在其他國家被留置情形是不是比起赴陸嚴重。
