國人跨年瘋日本 10大浪漫燈光秀點亮冬夜

跨年夜一定要擠在倒數人潮裡？數位旅遊平台Agoda最新調查顯示，今年國人跨年出國首選依舊是日本，但愈來愈多旅客問：「除了東京鐵塔和煙火，還有什麼是值得特地留下來的夜晚？」答案往往藏在日本冬季限定，只有在地人才會反覆推薦的「燈光秀」。

Agoda公布「2026跨年旅遊熱門排行」，國人最愛的前10名旅遊地，由日本包辦6席，東京、大阪、沖繩穩居前3名，其後依序為韓國首爾、香港、泰國曼谷、福岡、韓國釜山、札榥、京都。

栃木足利花卉公園的光之花庭園燈光秀。（翻攝足利花卉公園官網）

赴日必逛3大燈光秀

「以前在台灣一定去跨年演唱會看煙火，但日本人很少把跨年夜交給喧鬧倒數。」遠嫁大阪多年的台灣人JoJo透露，在地人習慣在冬季散步、看燈、慢慢迎接新年，「冬季燈光秀不是觀光活動，反而是真正融入日常的浪漫風景。」

每年10月開始，日本各地陸續展開不同主題的燈光秀活動，12月聖誕節進入高峰，一路延續至隔年，甚至有全年點燈的特定活動。在日本境內有「3大燈光秀」，分別是北海道札幌白色燈樹節、栃木的光之花庭園、長崎的光之王國。

曾在日本打工遊學的Yun說，札幌白色燈樹節沒有浮誇造景，只有雪地、街道與銀白燈光交織出的靜謐感，真正的看點不在拍照，而是「走在下班人群裡，看燈慢慢亮起的那一刻」，那種冷空氣裡的溫柔，才是日本冬夜最迷人的地方。

關東地區則流傳一句話：「冬天不看足利花卉公園，等於沒過完日本的冬天。」這裡有光之花庭園燈光秀，結合花卉、地形與燈光，打造出會讓人不自覺放慢腳步。Yun分享，當地人最推薦坡道盡頭的「奇蹟紫藤」，來這就能理解為什麼情侶總是在這裡求婚。

在長崎豪斯登堡的「光之王國」，JoJo透露，在地人最愛平日前往才能避開人潮，燈光映著運河與歐風街景，一邊走一邊拍，幾乎張張都像明信片，「我第一次來日本跨年就在這裡，異國風情比倒數計時更有記憶點。」

長崎豪斯登堡的光之王國燈光秀。（翻攝日本長崎縣官方網站）

從東京到沖繩 跨年漫遊7處燈光秀

除了3大經典燈光秀，其實日本各地還有多處冬季限定的點燈活動，根據「Good Luck Trip」整理，日本境內在跨年夜至少有7處燈光秀，分布在商圈、公園、港灣與主題樂園。

東京：大井賽馬場「TOKYO MEGA ILLUMI」（2026年1月11日結束）

神奈川：讀賣樂園「寶石燈飾秀」（2026年4月5日結束）

靜岡：時之栖「光之栖」（2026年3月8日結束）

大阪：大阪城「Illuminage」（2026年2月1日結束）

鳥取：鳥取花迴廊「冬之花燈飾秀」（2026年1月12日結束）

香川：國營讚岐滿濃公園「夢幻冬季」（2026年1月12日結束）

沖繩：東南植物樂園「沖繩南國燈飾秀」（2026年5月24日結束）

JoJo入境隨俗多年，悟得日本人舉辦燈光秀的心境，「燈亮了，時間會慢下來，心也變得相對平靜。」當煙火散去、喧鬧退場，日本冬夜裡靜靜亮起的燈光，反而替時間留下一個更長的餘韻。

對於想把旅程過成記憶，不只是打卡的赴日國人來說，這些燈光秀不是行程的備案，而是另一種選擇，用慢下來的方式，點亮專屬於自己的2026年第一幕。