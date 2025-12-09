國人退休準備不足！富邦投信推「理財智商」教育 ETF成全民核心配置

【記者呂承哲／台北報導】富邦投信與中華經濟研究院合作邁入第9年，今年共同公布「2025國人安心樂活享退調查」，最大亮點是首度將「理財智商」納入分析，用以評估國人金融知識程度，並據此推出「理財智商系列教育影片」，將於本月起陸續上線，期望從基礎提升全民理財素養。

調查指出，台灣整體退休準備依舊不足。近4成未退休者尚未啟動退休理財，但已有超過5成民眾預計在3年內展開規劃，顯示理財意識正持續抬頭。中經院分析，在高齡化加速的環境下，退休安全不僅取決於儲蓄與投資金額，「理財智商」更是核心，包括理解風險、掌握資產配置邏輯及辨識金融詐騙等能力。

廣告 廣告

富邦投信指出，新推出的教育影片將依不同族群設計階段式教材：初階族群著重建立正確理財觀念與風險認知；中階族群聚焦在提升資產配置能力，理解景氣循環不同階段的調整策略；高階族群則強調進階分析與策略優化，協助強化投資邏輯。

富邦投信強調，投資不僅關乎財務累積，更涉及防詐意識與財務自主。尤其在生成式AI與新型詐騙手法快速演進的時代，強化辨識能力與正確投資方式已成全民理財教育的急迫課題。透過公私部門合作，有助建立「退休要靠自己」的觀念，強化民眾長期財務韌性。

本次調查也持續觀察ETF投資行為，結果顯示ETF已成跨世代的重要理財工具。未退休族ETF使用率從2017年的1.96%跳升至2025年的59.9%；退休族也從1.44%攀升至40.6%，顯示ETF因透明、低成本、易操作等優勢，成為退休財務配置主流。其中年輕族群對ETF接受度大幅提高，已將其視為理財組合核心。

富邦投信表示，未來將持續推動理財教育向下扎根，以系統性的方式協助國人提升理財智商。唯有具備正確知識、穩健配置與長期紀律，才能真正邁向「人人都能安心享退」的成熟金融社會。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜曹錦輝挑戰中國棒球聯賽「差一步」 關鍵在「月薪想要比17萬多」

鴻海捷運Y15聯開案12日簽約 亞灣建設多房價上看6字頭

韓啦啦隊女神睦那京驚傳車禍 傷到腰取消明來台行程

