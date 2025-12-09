國人退休準備不足！近4成人未展開退休規劃

▲富邦投信、中經院發布2025年「國人安心樂活享退調查」，近四成未退休者尚未展開任何退休理財規劃。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 國人整體退休準備仍然不足，富邦投信、中經院今（9）日共同發布2025年「國人安心樂活享退調查」，結果顯示，近四成未退休者尚未展開任何退休理財規劃，但仍有逾五成民眾表示將於三年內啟動，顯示理財意識已逐步抬頭，其中ETF已成為不同年齡層的重要理財工具。

今年富邦投信與中經院合作進入第九年，雙方共同公布2025年「國人安心樂活享退調查」，今年首度將「理財智商」納入調查範疇，藉此了解國人金融知識掌握度，並據此推出「理財智商系列教育影片」，將於本月起陸續上線，期望從基礎扎根提升全民理財素養。

調查結果顯示，國人整體退休準備仍然不足。近四成未退休者尚未展開任何退休理財規劃，但已有逾五成民眾表示將於三年內啟動，顯示理財意識逐步抬頭，自主規劃可望成為主流。中經院指出，在高齡化時代，除了儲蓄與投資金額，提升理財智商已成確保退休安全的核心能力，包括理解投資風險、資產配置邏輯與辨識金融詐騙等關鍵項目。

今年調查也持續觀察民眾的ETF投資行為，結果顯示ETF已成為不同年齡層的重要理財工具。未退休族群的ETF使用率，自2017年的1.96%大幅躍升至2025年的59.9%；已退休族群也從1.44%成長至40.6%，顯示ETF以其透明、低成本、易操作等特性，已成為退休財務穩健配置的主流選擇。尤其年輕族群對ETF的接受度更是明顯提高，已將其視為理財組合中的核心配置。

富邦投信表示，今年推出的「理財智商系列影片」會依照民眾理財智商不同程度量身設計。初階族群以建立正確理財觀念與風險認知為重點；中階族群協助強化資產配置能力，理解不同市場周期能靈活調整策略；高階族群因多具市場經驗，影片將著重在投資策略優化與進階分析。

富邦投信強調，未來將持續推動國人理財教育向下扎根，並以更系統性的方式協助民眾提升理財智商，因為唯有具備正確知識、穩健配置與長期紀律，才能真正邁向「人人都能安心享退」的成熟金融社會。

