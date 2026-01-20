國人遭AI系統誤標通緝犯 滯留阿布達比55天終返台

遭滯留阿布達比台人陳先生說：「這個過程真的是，我做夢都沒有想到。」

想起去年11月和太太飛往阿布達比轉機，自己卻遭當地武警帶走、扣留 ，當事人陳先生仍是心有餘悸。而能順利回台，是因為阿布達比當局最後發現，AI系統錯將陳先生標記為「通緝犯」。

遭滯留阿布達比台人陳先生表示，「我20年前有到過杜拜參展而已，其他時間我都沒有去過，那時候警察說，你涉及到什麼侵占財產，我說奇怪，我來都沒有來過，我怎麼隔空跟人家侵占財產？確定是，我是因為AI系統錯誤標記。」

陳先生的妻子說道，「第一天還弄了腳鐐，所以真的是非常辛苦，就是被當成是囚犯，而且也沒有辦法跟外面去做聯繫。」

回顧陳先生55天驚魂記，去年11月24日，夫妻倆原訂前往土耳其旅遊，但陳先生在阿布達比遭拘捕，妻子繼續行程並通報駐杜拜辦事處、釐清狀況。而陳先生28日獲釋後，駐處處長陳俊吉破例讓他暫住宿舍，後續也協助他找回行李。

直到今年1月，確認是烏龍一場，陳先生的旅遊禁令才被解除，但由於他的護照被當地檢警搞丟，駐處也再幫忙取得相關證明，並於16日晚間載送他赴機場搭機，讓陳先生在17日抵台。

外交部發言人蕭光偉回應，「本案在協處過程當中，也都在符合當地法令的前提下，為國人爭取並維護最大的應有權益。」

其實根據外交部統計，去年1到12月，處理最多的急難救助案件是「護照遭竊或遺失」，高達2914件；其次是國人觸法、遭逮捕或拘禁，有489件；遇劫、遭竊或遭詐騙也有442件。

不過要注意的是，外館無法代為報警、聘請律師或叫救護車，但能幫忙聯繫家屬，以及提供醫師、律師或專業翻譯人員的參考名單。

而除了特殊狀況外，駐處也無法金錢援助，但可轉交由親友轉帳的現金。外交部呼籲，希望國人了解「急難救助」的適用範圍，讓有限的外交資源、真正幫助到有緊急需求的國人。