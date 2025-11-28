國人阿布達比轉機被武警帶走「失聯3天」 外交部：已獲釋暫時安置

雲林一名陳姓男子與妻子隨團搭機前往中東旅遊，卻在阿布達比轉機時，突遭5名武裝人員帶走，失聯3天，陳男目前已獲釋放，並由我駐杜拜辦事處暫時安置。（圖／翻攝自PTT）

雲林一對陳姓夫妻23日隨團搭機前往中東旅遊，卻在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，失聯3天，家屬焦急在網路上發文求助。對此，外交部今天（28日）表示，陳男已獲警方釋放，但當事人後續仍須回警局報到，辦理解除旅行禁令。我駐杜拜辦事處長則在凌晨聯繫上陳男後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供後續旅行文件核發等協助，遭捕確切原因仍待進一步釐清。

雲林一對陳姓夫妻23日晚間從桃園機場出發，搭機飛往阿布達比轉機到中東旅遊，沒想到陳男卻在阿布達比登機閘口通往機艙的空橋，突遭5名武裝人員帶離現場，家屬事後求助台灣外交部杜拜辦事處，但過了3天仍無音訊，家屬焦急在網路上發文求助，引發各界關注。

陳男子女發文指出，事發後母親曾向登機櫃台、機場人員求助，但對方都指回應「不清楚狀況」，在無法取得協助的情況下，母親只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。

陳男失聯3天後，直到昨天終於傳出好消息，陳男妻子27日上午表示，丈夫人正在杜拜警察局，手機被扣留，禁止對外聯繫，但人是安全的，這5天丈夫從阿布達比被轉移到杜拜，中間也經過其他地方，警詢時間都是幾分鐘。

陳男妻子透露，目前杜拜辦事處已派員到警局關心，但她仍無法與丈夫接觸，經辦事處轉述，全案已進入司法程序，尚須家屬聘請律師才能進一步了解事件。

對此，外交部今天進一步指出，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方，並與當事人家屬保持密切聯繫。駐處於杜拜時間28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳男已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

外交部表示，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。



