國人阿布達比轉機遭滯留近2個月 外交部協助獲釋返台

外交部發言人蕭光偉。(記者方瑋立攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕針對去年11月一名陳姓國人在阿布達比轉機時遭當地警方留置一事，外交部今(20)日說明，該名國人經阿布達比當局確認無涉案後，已解除旅行禁令，並於1月17日順利搭機返抵台灣。

外交部發言人蕭光偉今天回應媒體提問說明，陳姓國人於去年11月24日在阿布達比機場遭拘捕，同月28日獲釋，但我國駐杜拜辦事處接獲通報後，即積極提供行政協助。駐處除陪同陳先生向檢警單位釐清案情、安排律師協助申請解除旅行禁令外，亦協助其就診、交通接送及生活照料，並於去年12月協助尋回所有行李。

蕭光偉指出，經委任律師確認無涉及相關案件後，阿聯警方於今年1月8日解除其旅行禁令，但由於阿布達比當局遺失當事人護照，駐處於14日協助取得護照遺失證明，並核發入國證明書。駐處隨即於16日晚間協助送機，陳姓國人於17日抵台。

蕭光偉強調，政府高度重視國人旅外權益，相關協處過程皆在符合當地法令前提下，為國人爭取最大權益。

