國人飼養貓狗破340萬隻！比14歲以下孩童人數還多 賴清德：政府要解決

民進黨主席賴清德出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」。李政龍攝



民進黨主席、總統賴清德今天（1/18）下午出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，與毛小孩互動，致詞時提及台灣民眾所飼養的貓、狗加起來超過340萬隻，已經超過台灣14歲以下的小孩的數目，政府要去解決。

信賴之友會今天在榮興花園舉行「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，總統賴清德、立委吳沛憶、吳思瑤、蘇巧慧、北市議員洪健益、張文傑、許淑華、林亮君、顏若芳、陳怡君、新北議員戴瑋姍等人出席。吳思瑤特別帶著愛犬ZAZA迎接賴清德，賴清德一到場就受到民眾熱烈歡呼，與民眾一一擊掌，也與毛小孩互動，神情愉悅。

賴清德致詞特別點名蘇巧慧「蘇市長」，他說，台灣民眾所飼養的貓、狗加起來超過340萬隻，到去年為止，這個數目，已經超過台灣14歲以下的小孩的數目，狗、貓愈養愈多，小孩愈生愈少，當然政府要去解決這個問題。他還現場考民眾，台灣社會養貓、養狗哪個多？現場大約各半民眾舉手，賴清德解答：「正確答案是，貓比較多」。

賴清德強調，政府要走在前面，與所有台灣社會愛狗、愛貓的個人與團體合作，大家珍惜生命，愛護動物，也要保護動物，因為這是一個文明成熟社會的重要的象徵。

賴清德表示，兩年前成立了「動物保護司」，政府從去年開始，給予在公家機關上班的獸醫師不開業獎金，也推動《動物保護法》修法，行政院 1月8日已經送到立法院，包括源頭管理，給動檢人員更多權力、即時處理問題的權力，加強查緝非法繁殖，不能違法販賣，人道捕捉毛小孩，進行結紮，打預防針、訓練，讓人家領養，也加強登記。

賴清德也提及，對於虐待動物，一定要要給予懲罰，也要希望大家以領養取代購買，並做到「零棄養」。

最後，賴清德提及，因為自己本身是醫生，對民眾的健康有責任，貓跟狗有一些傳染病是會互相傳染，現在衛福部跟農業部共同合作，要去解決共同的傳染病，讓動物健康，人就健康。

賴清德說，「有時候有一些傳染病因為傳染動物我們不知道，那我們如果沒有去保護動物、愛護動物，去關心牠的話，牠那個傳染病會傳染到人。」因為人普遍知道的傳染病，去傳染動物的機會比較少，但是因為動物的傳染病人不知道的情形比較多，因為社會對人的傳染病會比較重視，比較會有很多的研究，所以要多關心動物、保護動物，多研究動物的傳染病，來愛護動物，關心牠們的健康，這樣的話就會保護到人。

賴清德最後也參觀攤位，與搜救犬互動，立法院全民防衛連線、獸醫師公會全聯會更推出「動物版小橘書」動物夥伴防災避難手冊，賴清德特別在攤位駐足，拿著「動物版小橘書」合照。

