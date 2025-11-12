國保保費2026年調漲 每人每月多繳43~84元

隨著近3年物價上漲，國民年金保險費將於明(2026)年元旦調整。衛福部今(12)日公布，因2022年10月至2025年9月消費者物價指數(CPI)累計成長6.79%，依規定須同步調整月投保金額與各項給付。屆時月投保金額將由現行1萬9,761元調漲至2萬1,103元，全國約270萬名被保險人受影響，待業者與自由工作者每月自付保費最高將多繳84元。

國民年金保險以「月投保金額」作為各項給付計算基礎，依《國民年金法》第11條規定，當CPI累計成長率達5%以上，主管機關須依法修正月投保金額，並同步調高給付額，以確保受領者在物價變動下的生活保障。這次是制度實施以來第2次更動，目的在反映物價水準、維持年金制度購買力。

廣告 廣告

衛福部表示，依據新標準，生育給付將由3萬9,522元增為4萬2,206元，喪葬給付由9萬8,805元上修至1萬5,515元；若年滿65歲、具15年年資的被保險人，A式老年年金給付可達6,107元。衛福部表示，整體受惠人數約160萬人，將有助於提升社會安全保障的實質效果。

在保費部分，政府依被保險人身分補助40%至100%保費，因此大多數民眾實際負擔的變動有限。明年起每人每月自付保費提高43元至84元不等，政府補助金額則同步拉高57元至141元。衛福部估算，整體來看每年將增加約37.5億元保費收入，相關資金全數納入國民年金保險基金，用以支應未來年金給付，強化基金長期財務穩定。

根據衛福部統計，目前國民年金保險投保人約290萬人，其中270萬人屬自繳或部分補助對象。這次保費上調幅度屬「微幅調升」，低收入戶與重度以上身心障礙者由政府全額補助，不受影響。

衛福部提醒，新制於明年1月1日生效，1至2月的保費繳款單預計於同年3月底前寄發，被保險人應於4月底前完成繳納。如有繳費困難，可向戶籍所在地直轄市或縣市政府申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格，提高政府補助比率。

原文出處

延伸閱讀