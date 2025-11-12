國保保額明年調升至2.1萬！生育補助漲到4.2萬、喪葬給付破10萬
記者蔣季容／台北報導
衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（下稱國保）的月投保金額，115年1月1日起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響。
國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。
衛福部表示，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法將調整為2萬1103元。
衛福部指出，115年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6107元，有利國保民眾之基本經濟安全保障。
至於保險費增加情形，由於政府會依被保險人身分補助40％-100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。因此，每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。
衛福部提醒，新制上路後，115年1-2月份的保費繳款單將於115年3月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。
更多三立新聞網報導
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰殺到家門口！4縣市戒備 「入秋最強冷空氣」這天接力
鳳凰颱風大暴衝！今晚登陸恆春「快閃出海」 風雨搖滾區出爐
全聯、楓康有賣！15萬顆毒雞蛋「流入9縣市」 芬普尼超標
其他人也在看
國民年金明年調漲…每個月最多得多繳84元 估影響270萬人
衛福部今公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（簡稱國保）...聯合新聞網 ・ 11 小時前
國保明年漲 影響270萬人 每月最多增84元
國民年金保費將調漲！衛福部公布消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年元旦起，國民年金保險月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。中時新聞網 ・ 5 小時前
國民年金保險微幅調整！270萬人受影響 待業族每月最高多繳84元
衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9,761元調為2萬1,103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。太報 ・ 15 小時前
國保月保額 明年調漲
衛生福利部昨（十二）日公布，一一一年十月至一一四年九月消費者物價指數（CPI）累計成長率六‧七九％，依法調整國民年金保險的月投保金額，一一五年一月一日起，將由現行一萬九七六一元調為二萬一一○三元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第十一條規定，當CPI累計成長率達五％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。衛福部表示，國保月投保金額自一一二年起為一萬九七六一元，查一一一年十月至一一四年九月CPI累計成長率達六‧七九％，因此一一五年一月一日起，依法將調 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
國民年金要漲價了！明年元旦調漲 每月最高多繳84元
衛福部宣布，自2025年1月1日起，國民年金保險月投保金額將從現行的19,761元調升為21,103元，調幅6.79%，主要因111年10月至114年9月的CPI累計成長率達6.79%。依國民年金法規定，當CPI成長率超過5%時，投保金額及相關給付須同步調整。中天新聞網 ・ 5 小時前
勞保局發錢！國保生育給付入帳 快刷存摺領近4萬元
勞保局發錢了！今（13）日是國民年金保險生育給付預定入帳日，符合資格且有申請的民眾最高可領取近4萬元，提醒務必在5年內提出申請，以免全數充公、錯失領取時機。中天新聞網 ・ 31 分鐘前
國民年金保險月投保金額 明年依法調整為21,103元
衛生福利部今天（12日）公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，115年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，國立教育廣播電台 ・ 16 小時前
國民年金保費明年元旦調漲！每月多付48至84元 「2類人」不受影響
衛生福利部今（12）日宣布，由於消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，依法必須調漲國民年金保險的月投保金額，自明年（2026）1月1日起，將由現行新台幣1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43元至84元不等。不過，衛福部強調，民眾能領到的各項給付金額也會連動調高。依照現行《國民年金法》第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水......風傳媒 ・ 12 小時前
普發一萬陸續入帳！民眾發文求助「為何尚未入帳」 財政部說話了
（記者張芸瑄／綜合報導）首批「普發現金1萬元」今（12日）正式入帳，不少民眾一早就收到銀行簡訊通知，紛紛上網分 […]引新聞 ・ 22 小時前
LINE傳「這２句」恐被討厭！一票網友認同：看到後直接不讀不回
隨著即時通訊軟體成為現代人不可或缺的聯繫工具，傳訊息的方式往往反映了一個人的溝通習慣與禮貌。近日，一名女網友針對常見的訊息開頭方式提出建議，呼籲大家在發送「在嗎」「有空嗎」等問候訊息時，應該一併說明後食尚玩家 ・ 1 天前
蔡易餘修正國民年金法 國保老年年金補到每月8千、喪葬給付最高21萬
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 衛福部今（12）日公布，因應111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19761元調為21103元，各項給付金額連動調高，受影響人數約270萬人。對此，民進黨立委蔡易餘在臉書發文表示，目前國民年金的老年年金平均給付每月只有3933元，與其...匯流新聞網 ・ 14 小時前
房貸違約率寫11季新高 專家：還是相當低
據不動產資訊平台資料顯示，今年第一季住宅違約率仍處歷史低檔水準，雖然較上季略增萬分之一個百分點，也寫下近11季以來新高，但專家認為，整體違約率仍相當相當低，主要還是有金錢需求的民眾，願意降價仍可變現，另外像是就業市場表現穩定，不至於出現短期現金流吃緊，不過仍須留意後續是否有緩步增加的現象。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
普發一萬入帳啦！郵局ATM大排長龍 民眾笑領現金嗨喊：「真的來了！」
【記者 王苡蘋／高雄 報導】政府普發一萬元正式入帳，民眾今（12）日一早紛紛前往郵局提款，久違的人潮再現。高雄台灣好報 ・ 22 小時前
和泰車前3季獲利年減13.7% 前9月每股賺24.86元
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）和泰車今天公布前3季財報，前3季合併營收新台幣2119.36億元，較去年同期微增，歸屬母公司業主獲利138.47億元，較去年同期衰退13.7%，累計每股基本純益24.86元，較去年同期減少3.93元。中央社 ・ 14 小時前
股匯雙挫！新台幣午後轉貶 收31.052元寫逾半年新低
台股開高走低，收小黑，新台幣兌美元匯率亦於午後由升轉貶，最後收在31.052元、貶值4.4分，匯價創逾半年新低，成交量放大至19.35億美元。受惠於美政府有望重啟，美股收紅，激勵台股今日開高，一度站上28000點，不過外資持續撤退，台股午後豬羊變色，終場下跌84.56點，收在27784.95點，三大自由時報 ・ 1 天前
普發一萬 遠傳限時加碼6大好康
普發一萬元全面開放登記，遠傳電信祭出超值加碼回饋，讓消費者放大手上的一萬元。至遠傳申辦指定5G手機方案，享最高近5,000元折扣之外，搭配手機舊換新活動，持前代iPhone手機舊換新iPhone 17系列最高現折達4萬元，購買指定空機就送DJI智能手持攝影套件，單購品牌家電再享最高近7,000元折扣。中時財經即時 ・ 1 天前
健策第3季獲利年增76% 每股賺9.49元創歷史次高
（中央社記者曾仁凱台北12日電）AI伺服器耗電量龐大，帶動散熱需求，均熱片大廠健策今天公布第3季財報，營收新台幣50.7億元，季減2.1%，年增41.1%。中央社 ・ 15 小時前
工研院：台灣半導體產值今年估達6.48兆 成長22%
（中央社記者張建中台北12日電）工研院產科國際所統計，第3季台灣半導體業產值約新台幣1.67兆元，季增4.4%，預期第4季產值可望進一步攀高至1.72兆元，季增3.3%，全年產值約6.48兆元，成長22%。中央社 ・ 15 小時前
台股28000點得而復失 觀察美延遲公布經濟數據
（中央社記者潘智義台北12日電）台股連續2個交易日挑戰28000點得而復失，法人認為，上市櫃公司財報申報即將結束，在基本面空窗期，消息面恐成主導盤勢能否重回28000點關鍵，而美國延後公布的經濟數據將成為重要因素。中央社 ・ 15 小時前
快查帳戶 財政部:普發現金1046萬人先領錢！
財經中心/陳致帆、李奇 台北報導普發1萬元現金終於入帳了！有民眾從凌晨陸續收到通知，半夜起床看到帳戶多了一萬元超興奮，財政部指出，首批入賬的人共計1046萬人，民眾若沒辦法領到錢，可以重新登記入帳，或選擇日後以ATM、郵局領取方式。民視財經網 ・ 15 小時前