國保保額明年調升至2.1萬！生育補助漲到4.2萬、喪葬給付破10萬

記者蔣季容／台北報導

衛福部公布，國民年金保險月投保金額明年依法調整為2萬1103元。（圖／資料照）

衛生福利部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（下稱國保）的月投保金額，115年1月1日起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響。

國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。

廣告 廣告

衛福部表示，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法將調整為2萬1103元。

衛福部指出，115年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6107元，有利國保民眾之基本經濟安全保障。

至於保險費增加情形，由於政府會依被保險人身分補助40％-100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。因此，每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。

衛福部提醒，新制上路後，115年1-2月份的保費繳款單將於115年3月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。

更多三立新聞網報導

再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐

鳳凰殺到家門口！4縣市戒備 「入秋最強冷空氣」這天接力

鳳凰颱風大暴衝！今晚登陸恆春「快閃出海」 風雨搖滾區出爐

全聯、楓康有賣！15萬顆毒雞蛋「流入9縣市」 芬普尼超標

