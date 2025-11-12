國保元旦調漲 漲幅達6.79％！衛福部：「2類人」不受影響
[Newtalk新聞] 衛福部今(12)日公布，因近三年CPI累計成長率達法定門檻，國民年金保險(國保)月投保金額自115年1月1日起由19,761元調升至21,103元，各項給付同步調高。衛福部指出，民眾自付保費僅小增43至84元，每年增收37.5億元納入國保基金，低收入戶與重度身障者補助不變。
衛福部說明，國保月投保金額自112年起為19,761元，經查111年10月至114年9月CPI累計成長率已達6.79％，超過《國民年金法》第11條規定的5％調升標準，因此確定依規定自115年1月1日起，調整為21,103元。而隨著月投保金額的調整，國保的各項給付金額也同步調高。衛福部指出，生育給付將由39,522元調升為42,206元，喪葬給付則由98,805元調升為10萬5,515元。此外，若是年滿65歲、有15年國保年資的被保險人，未來領取A式老年年金給付時，給付金額可望達到6,107元，有利於國保民眾之基本經濟安全保障。
至於保險費的變動情形，衛福部說明，雖然每月自付保費將小幅增加43元至84元，但由於政府會依被保險人身分，補助40％-100%的國保保費，因此政府補助保費也相對增加57元至141元。衛福部表示，低收入戶及重度以上身心障礙者因由政府全額補助，本次月投保金額調整並不會影響其保費負擔，權益獲得完整保障。
衛福部指出，本次調整預計每年約增加37.5億元的保費收入，這些新增收入將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，此舉符合社會保險財務自給自足原則，更有助於確保國保基金的長期財務健全。
衛福部提醒，新制上路後，115年1月至2月份的保費繳款單將於115年3月底前寄發，被保險人最晚於同年4月底前繳納即可。衛福部呼籲，若民眾無力繳納保險費，應儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。如有任何疑問，民眾可撥打勞保局國民年金諮詢專線02-23961266轉6066洽詢。
