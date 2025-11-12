國保投保金額115年調整 270萬人月多繳43至84元

（中央社記者曾以寧台北12日電）因應消費者物價指數成長，衛生福利部調整國民年金保險月投保金額，明年元旦起約270萬人每月須多繳新台幣43至84元，政府補助保費亦相對增加，每年保費收入約增加37.5億元。

為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，國民年金法規定，當CPI累計成長率達5%時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。

衛生福利部社會保險司今天透過新聞稿表示，因民國111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9761元調為2萬1103元。

社保司代理司長陳貞慧表示，國民年金各項給付金額也相應調高，包括生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元等。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6107元，有利國保民眾之基本經濟安全保障。

保險費增加情形，陳真慧表示，政府會依被保險人身分補助40%至100%國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元，推估每年約增加保費收入約37.5億元，將全數納入國保基金。

陳貞慧說明，國民年金被保險人中，扣除中低收入戶、重度身障等全部由政府補助者，本次調整總影響人數共約270萬人，給付增加受惠人數則1年約160萬人。

衛福部提醒，明年1至2月份的保費繳款單將於明年3月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。（編輯：陳清芳）1141112