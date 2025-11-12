國保明年漲 影響270萬人 每月最多增84元

國民年金保費將調漲！衛福部公布消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年元旦起，國民年金保險月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。

依國民年金法第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，當CPI累計成長率達5％，即依該成長率調整國保月投保金額，各項給付金額也同時調升。

衛福部社保司代理司長陳真慧表示，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法調整為2萬1103元。

全台國民年金被保險人約290萬人，陳真慧說明，政府會依被保險人身分補助40～100％國保保費，投保金額調整後，每人每月自付保費，將微幅增加43元至84元，影響人數約270萬人，低收入戶及重度身心障礙者不受影響。同時，政府補助保費也相對增加57元至141元。

陳真慧指出，國民年金各項給付額也調高，包括老年年金、身心障礙年金、遺屬年金、生育給付、喪葬給付。她舉例，生育給付由3萬9522元調升為4萬2206元、喪葬給付由9萬8805元調升為10萬5515元；若年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付達6107元。給付增加的受惠人數一年約160萬人。

115年國保月投保金額增加後，每年約增37.5億保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。