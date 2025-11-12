國保明年調漲 影響270萬人
衛福部昨（12）日宣布，因2022年10月至2025年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險月投保金額，自2026年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，調整後每人每月自付保費將增加43至84元不等，受影響人數約270萬人。
衛福部表示，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額。
衛福部表示，國保月投保金額自2023年起為19,761元，CPI累計成長率已達6.79％，因此2026年1月1日起，依法將調整為21,103元。
2026年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由39,522元調升為42,206元、喪葬給付由98,805元調升為105,515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6,107元，有利國保民眾之基本經濟安全保障。
至於保險費增加情形，由於政府會依被保險人身分補助40％-100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。因此每年約增加37.5億元保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用。
更多udn報導
宜蘭淹水護理師急上班救人 爸推竹筏｢連人帶車｣護送女兒
貓奴夢幻車牌決標 ｢CAT-8888｣57.6萬標出 前3名價格曝
白衣天使變死神！護理師圖上班清閒｢打鎮定劑害死10人｣
獨／｢飛鷹三姝｣合體缺1姝 方文琳、裘海正貼臉｢偷聊男友｣
其他人也在看
台幣收31.069 半年低點
新台幣兌美元匯價昨（12）日連續第四個交易日收盤在31元關卡，終場以31.069元作收，貶值1.7分，下探逾半年新低，成...聯合新聞網 ・ 26 分鐘前
【歐股盤後】收紅
（中央社台北2025年11月13日電）市場預計美國政府關門危機即將落幕，並對美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息抱持樂觀態度，歐洲主要股市今天收紅。倫敦FTSE 100指數上漲11.82點或0.12%，收報9911.42點。法蘭克福DAX指數揚升293.40點或1.22%，收在24381.46點。巴黎CAC 40指數上揚85.01點或1.04%，收8241.24點。中央社財經 ・ 1 小時前
豬瘟禁令解除！鹿港古早辦桌菜「香酥卜肉」驚險入菜單 凍漲維持原價
鹿港小吃宴2.0「鹿溪宴」將於11月29日、30日隆重登場！今年菜單共提供19道精緻美食，包括首次入榜的古早味辦桌菜「香酥卜肉」，以及去年廣受好評的「豆包菜捲」與「圓環頂麵食館」等招牌菜色。儘管物價上漲，鹿港鎮長許志宏表示將凍漲維持原價，民眾只需新台幣5000元有找即可享用豐盛菜餚。活動將一連舉辦兩天，每天提供100桌，每人限報1桌，以確保公平性。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
與OpenAI合作…劉揚偉賣關子
鴻海持續擴大AI布局，董事長劉揚偉在12日透露，在21日舉辦的鴻海科技日上，集團將公布與OpenAI的合作計畫，請大家「敬請期待」。工商時報 ・ 3 小時前
開放穩定幣 逐步規劃
穩定幣是否能成為日常消費使用的型態，金管會主委彭金隆昨（12）日表示，穩定幣要能發揮功能，必須有明確的應用場景，金管會第...聯合新聞網 ・ 26 分鐘前
爭鮮萬元放大術11／17開跑 購電子禮券現賺百元
政府普發1萬元上路，爭鮮搶消費商機自11月17日起祭出超值萬元放大術，購買電子禮券最高可現賺100元，讓現金變大、優惠再升級。同時即日起推出全新冬季菜單「韓味登場，暖力全開」，首度端上現煮熱湯麵與多款熱食新菜，標榜讓這個冬天不只吃得暖，更吃出新鮮感。中時財經即時 ・ 35 分鐘前
圓山把普發萬元變大了！台北天際客房萬元有找 高雄市景房買2送2
搶普發萬元花錢商機，圓山大飯店推出「萬元放大術」住房專案，標榜旅客用萬元能加倍有感！台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9,900元，即可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。高雄圓山同步推出「買二送二」超值優惠，選擇「市景雙人套房＋市景雙人房」或「市景四人客房兩間」任一組合，每組兩房僅需1萬元，再送兩房，用最實惠的價格輕鬆入住五星飯店，開啟一場結合文化、饗宴與美景的奢華假期，感受放大萬元的質感及品味。中時財經即時 ・ 55 分鐘前
和碩第3季純益飆升14倍 EPS 1.69元 毛利率、營益率及淨利率「三率三升」
和碩昨（12）日舉行法說會，公布今年第3季財報，在本業回升，加上匯率波動影響大幅降低下，帶動業外收益大增，激勵第3季相較...聯合新聞網 ・ 27 分鐘前
廣達伺服器接單旺 能見度看到2027 明年AI業績看增三位數
廣達昨（12）日召開法說會，公司表示，隨著客戶需求強勁，AI伺服器訂單能見度直達2027年，廣達明年AI伺服器產能可望較...聯合新聞網 ・ 28 分鐘前
縮短所得差距 央行提對策
中央銀行副總裁嚴宗大今（13）日將赴立法院財委會報告，「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」...聯合新聞網 ・ 26 分鐘前
華碩、華擎 營運正向
上市櫃最新財報、法說會陸續登場，雖然短線台股面臨高檔壓力，走勢較為震盪，但中長線仍偏向樂觀，建議趁股價拉回整理之際，關注2026年營運動能正向的個股，如華碩（2357）、華擎（3515）等，股價具向上空間。工商時報 ・ 3 小時前
仁寶第3季營收季增三倍 擴大投資美廠
代工廠仁寶昨（12）日公告第3季財報，單季歸屬母公司淨利19.47億元，相較今年第2季成長三倍。仁寶為了擴大伺服器業務布...聯合新聞網 ・ 27 分鐘前
太子集團以房洗錢疑雲 金管會追查金流 已凍結十家銀行60個帳戶
太子集團在台涉洗錢案震撼金融圈。金管會主委彭金隆昨（12）日說，美方10月14日通知制裁當日即凍結十家銀行約60個涉案帳...聯合新聞網 ・ 26 分鐘前
長榮Q3財報…賺進一個股本 陽明每股賺1.73元
貨櫃雙雄長榮、陽明昨（12）日均公布第3季財報。長榮單季營業毛利率26.15%，稅後純益217.4億元，季增近一倍、達9...聯合新聞網 ・ 30 分鐘前
緯創網通發威 出貨估增十倍
緯創AI伺服器業務動能持續看俏之際，網通事業更是大黑馬，公司昨（12）日於法說會上透露，明年網通事業出貨年增率將高達十倍...聯合新聞網 ・ 27 分鐘前
鴻海最強Q3 三率三升…前三季賺逾一股本
鴻海AI伺服器業務大發威，昨（12）日於法說會公布第3季「三率三升」，稅後純益季增三成、達576.73億元，為「歷年最強...聯合新聞網 ・ 29 分鐘前
輝達磁吸效應 北士科招商加速 助內科瘦身
輝達有望進駐北士科，隨整體園區開發，就業人口也將增加，北市議員要求先規畫整體交通，並利用輝達磁吸效應，盤點內科AI產業遷...聯合新聞網 ・ 38 分鐘前
鴻海展望報佳音 破除泡沫化疑慮 明年AI非常樂觀
鴻海董事長劉揚偉昨（12）日於法說會表示，AI需求強勁，本季營運將顯著成長，看好明年客戶端對AI機櫃需求倍增，樂觀看待2...聯合新聞網 ・ 29 分鐘前
鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手
鴻海看旺明年A1市況之餘，也將再增添大單。鴻海董事長劉揚偉昨（12）日預告，將於11月21日舉辦的年度科技日上，宣布與O...聯合新聞網 ・ 29 分鐘前
新北八里某大樓暗夜火警1人「被濃煙嗆死」…死者身分曝光
新北市八里區昨（12）日晚間驚傳火警。警消獲報導場後，立即架設水線灌救，同時進入火場進行救援，在14樓救出一名婦人，但人已經沒了生命跡象，緊急送醫搶救後，婦人仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前