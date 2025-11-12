國保月保額 明年調漲

衛生福利部昨（十二）日公布，一一一年十月至一一四年九月消費者物價指數（CPI）累計成長率六‧七九％，依法調整國民年金保險的月投保金額，一一五年一月一日起，將由現行一萬九七六一元調為二萬一一○三元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。

國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第十一條規定，當CPI累計成長率達五％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。

衛福部表示，國保月投保金額自一一二年起為一萬九七六一元，查一一一年十月至一一四年九月CPI累計成長率達六‧七九％，因此一一五年一月一日起，依法將調整為二萬一一○三元。一一五年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由三萬九五二二元調升為四二二○六元、喪葬給付由九萬八八○五元調升為十萬五五一五元。若是年滿六十五歲、有十五年國保年資，領取A式老年年金給付可達六一○七元，有利國保民眾之基本經濟安全保障。

至於保險費增加情形，由於政府會依被保險人身分補助四○％-一○○%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加四十三元至八十四元，政府補助保費則相對增加補助五十七元至一四一元。因此，每年約增加三十七‧五億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。

衛福部提醒，新制上路後，一一五年一至二月份的保費繳款單將於一一五年三月底前寄發，被保險人於同年四月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。如有疑問可撥打勞保局國民年金諮詢專線02-23961266轉6066。