國保月投保金額19761元漲至21103元

為保障國保被保險人基本生活，加上因應物價變動，確保給付金額不因通膨造成縮水，勞動部勞工保險局三十日表示，自今年元旦起國保月投保金額由一萬九千七百六十一元調整為二萬一千一百零三元，月投保金額調高之後，各項以月投保金額計算保險給付金額也同步增加。

勞保局舉例指出，以按月領取國保老年年金給付者，國保年資十五年為例，請領A式者，每月可以領取六千一百零七元，相較調整前增加一百三十一元；請領B式者，每月可領取四千一百一十五元，相較調整前增加二百六十二元，年資愈長給付金額增加愈多。

又當月份年金給付款項是在次月底入帳，因此，今年一月調整後年金給付，將由勞保局主動核算，並於二月二十六日匯入請領人帳戶，民眾無須另行申請。

值得一提的是，為協助民眾認識國保納保及相關權益，勞保局針對民眾常見疑問，整理出「國保三大問」，問題一，「我現在沒工作，為什麼還要保國民年金保險？這是失業懲罰金嗎？」

當然不是，國保是國民沒有參加勞保、公保、軍保或農保期間的基本保障，有工作時保勞保、沒工作時保國保，退休後可享勞保及國保的雙重保障。

勞保局進一步指出，問題二，「我目前待業中經濟狀況不穩定，沒有能力繳納保險費怎麼辦？」國保訂有多項保險費補助措施，可向戶籍所在地縣（市）政府社會局或鄉（鎮、市、區）公所國保服務員詢問，並依個人狀況申請提高政府補助比率，以便減輕保險費負擔。

問題三，「國民年金會不會哪天破產，繳了卻領不到錢？」國保是國民基本經濟安全保障制度，依照國民年金法規定，國保財務會由政府負最後支付責任，確保財務穩健及給付權益。