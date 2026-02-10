國健署推「植」感創意年菜 鼓勵民眾吃得健康永續

國健署推出「「植」感年菜，鼓勵吃得健康。(國健署提供)

國健署推出「「植」感年菜，鼓勵吃得健康。(國健署提供)

農曆春節即將到來，過年圍爐總是大魚大肉，國民健康署今天(10日)召開記者會，推廣以「植物為主」的年菜新觀念，邀請主廚端出多道創意料理，鼓勵民眾以原型、在地食材烹製年夜飯，讓圍爐時刻可兼顧美味、健康與環境永續。

國民健康署署長沈靜芬表示，大家都期待過年與家人相聚，卻不知不覺會吃太多，造成身體負擔，其實，不只是過年，有七到八成的國人蔬果攝取不足，且飲食偏油、偏鹹，因此趁著過年前，推出以植物為主的飲食，鼓勵大家多攝取蔬果，並兼具永續與低碳。

沈靜芬署長說，蔬果具有大量的維他命C與膳食纖維，有高度營養價值，希望民眾多攝取蔬果，主食方面也多攝取五穀雜糧及植物性蛋白質，對整體健康有益。

國健署推廣「植物為主」年菜新觀念，攜手大廚推出冬蔬豆漿燉肉、堅果紫米飯、鮮菇湯等創新料理，灃食公益飲食文化教育基金會主廚林奕成也親自示範，例如「時蔬胡椒蒸雞」將蔬菜及香料塞入全雞入鍋燉煮，蔬菜的鮮甜滲入雞肉中，取代額外添加鹽的調味，有別於傳統全雞沒有或僅少量配菜；「五行堅果紫米飯」以糙米、紫米、地瓜、南瓜與毛豆取代傳統米糕，減少精製澱粉及糖鹽，同時增加膳食纖維與礦物質攝取。「冬蔬豆漿燉肉」以無糖豆漿燉肉，除增加植物性蛋白攝取外，更增添濃郁豆香。藉由瘦肉片的少許油脂使口感更溫和，有別於高油、高鹽的傳統東坡肉。「鮮菇素湯」以杏鮑菇、蕈菇、猴頭菇等多種菇類搭配當季冬筍、紅棗與枸杞提鮮，取代傳統佛跳牆的油炸或加工食材與高鹽湯頭。

國健署也建議烹飪時可以添加足量蔬菜和水果，可以未精製全穀雜糧取代精製主食、多使用富含植物性蛋白質的食材，及選擇原型、在地少加工食品。