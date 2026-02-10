國健署推「植」感年菜 兼顧營養美味與低碳永續

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆春節即將到來，國民健康署今（10）日召開記者會，推廣以「植物為主」的年菜新觀念，端出「冬蔬豆漿燉肉」、「堅果紫米飯」等多道創意料理，邀請民眾在新的一年從餐桌開始，透過添加蔬果、未精製全穀雜糧及植物性蛋白質， 提升營養健康，也同時友善地球環境。

國民健康署長沈靜芬表示，春節期間聚餐頻繁，餐點多以高鹽、高糖、高油為主，容易造成身體負擔。今年推廣以「植物為主」年菜新觀念，鼓勵大家多攝取蔬果，並兼具永續與低碳。研究顯示，若能採以植物性食物為主的飲食型態，多攝取蔬果、豆類及全穀，可降低約16%的心血管疾病風險、11%的慢性心臟病風險，同時也可減少約50%與食物相關的溫室氣體排放量。

國健署攜手灃食公益飲食文化教育基金會主廚林奕成推出「植物為主飲食」原則的健康年菜，例如「時蔬胡椒蒸雞」將蔬菜及香料塞入全雞入鍋燉煮，使用娃娃菜、蘿蔔、洋蔥、香菇及老薑，減鹽不減味。「五行堅果紫米飯」以糙米、紫米、地瓜、南瓜與毛豆取代傳統米糕，減少精製澱粉及糖鹽，同時增加膳食纖維與礦物質攝取。

「冬蔬豆漿燉肉」則以無糖豆漿燉肉，湯頭香濃，除增加植物性蛋白攝取外，更增添濃郁豆香；有別於高油、高鹽的傳統東坡肉，藉由瘦肉片搭配，更加清爽。「鮮菇素湯」以杏鮑菇、蕈菇、猴頭菇等多種菇類搭配當季冬筍、紅棗與枸杞提鮮，取代傳統佛跳牆，少了油炸或加工食材與高鹽湯頭，也更加健康。

國健署表示，與市售年菜相比，植物為主材也能也能澎湃上桌，且大幅增加維生素B群、維生素E、多種礦物質及膳食纖維含量，減少糖、鹽、油的使用。新的一年，不妨可從餐桌改變開始，多選擇一些植物性食材，補充好的蛋白質和油脂，以及多元維生素、礦物質、植化素等營養，馬年開春就健康活力滿滿。

國健署提供四大原則，在家輕鬆實踐以植物為主飲食，包括第一是烹飪時可以添加足量蔬菜和水果，第二是可以未精製全穀雜糧取代精製主食，可加入糙米、紫米、燕麥，或是在佛跳牆、燉肉等菜餚中增加地瓜、南瓜、芋頭等比例；第三是多使用富含植物性蛋白質的食材，例如不管是豆腐、豆干、豆漿、黑豆、毛豆等或是各式堅果種子；第四是選擇原型、在地少加工食品。

國健署推「植」感創意年菜，鼓勵民眾吃得營養健康兼顧低碳永續。（記者郭曉蓓攝）

