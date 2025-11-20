國健署擴大肝炎篩檢 75年次以前民眾終身免費一次

國民健康署為了強化B、C型肝炎防治，自今年(114年)8月1日起擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，只要是民國75年以前出生至79歲民眾，都可終身接受一次免費篩檢，估計有220萬名青壯年族群可提早接受篩檢。

國健署提供的免費成人預防保健服務，除原有的三高與代謝症候群風險檢查外，亦包含B、C型肝炎。凡民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢。民眾只需要至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可以順便配合進行各年齡層定期的成人健康檢查服務，便利又安心，截至114年，全國已有超過750萬名45歲至79歲民眾完成B、C肝炎檢查，且已達6成篩檢率。

國健署說明，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，透過擴大篩檢能提早發現潛在感染者，及早發現自身的健康警訊，而醫療院所也會主動提供後續追蹤管理或轉介診療，確保民眾能獲得完善醫療照護，避免發展為肝硬化或肝癌，對降低我國肝病死亡率具關鍵意義。