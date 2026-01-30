國健署籲無菸職場 尾牙拒菸好空氣

我國成人吸菸率已降至12.8%，但職場二手菸暴露率仍達30.3%，逾3成上班族受到健康威脅。適逢尾牙旺季，國民健康署呼籲全民落實《菸害防制法》室內禁菸規定，推動「無菸尾牙」，拒絕紙菸、電子煙與加熱菸等菸品，並善用多元戒菸服務，共同打造健康的無菸職場環境。

多數人每日約有將近三分之一的時間在職場上，職場因此成為重要生活場域。然而，二手菸中含有上百種有害物質與致癌物，即便接觸時間再短，都會增加罹患心血管、肺癌、呼吸道等疾病風險；世界衛生組織指出，全球每年約有數百萬人死於菸害，其中包含暴露在二手菸中的非吸菸者，顯示菸害不僅傷害吸菸者本身，更危及周遭親友的健康。此外，二手菸會殘留於衣物、頭髮、牆面與桌椅上的有害物質，形成看不見的「三手菸」，持續對同事及家人的健康造成影響。

依《菸害防制法》規定，所有室內工作場所及多數室內公共場所皆為全面禁菸場所，包括公司辦公室、會議室、員工餐廳、室內宴會廳等；場所負責人及管理人有義務主動勸導、制止吸菸行為，並落實張貼禁菸標示及相關管理措施，若未確實執行，將依法受罰。為了讓員工在尾牙盡情同歡、遠離菸害，國民健康署呼籲雇主與人資、職安單位主動規劃「無菸尾牙」。