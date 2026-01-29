國健署籲高風險族群定期肺癌篩

隨著人口老化及不健康生活型態如吸菸習慣，肺癌一一二年標準化發生率（每十萬人口四十四‧九人）及一一三年標準化死亡率（每十萬人口二十一‧二人）均位居十大癌症之首。肺癌早期多無明顯症狀，出現症狀再就醫時，往往是肺癌第三期或第四期，錯過了治療的黃金期。依據國民健康署癌症登記資料顯示，第一期肺癌之五年存活率約九成，若到第四期才就醫，存活率僅剩一成，早期診斷明顯治療成效較佳。國民健康署提醒，顧肺要掌握先機，除了吸菸者應及早戒菸，更重要的是透過定期篩檢，落實「早期發現、早期治療」，符合資格的民眾可每二年領一次公費肺癌篩檢紅包，及早預約排檢。

肺癌的發生是多重因子交互作用的結果，其中影響較大的風險因子，除了吸菸之外，還包括了家族史。為降低肺癌對國人健康的威脅，我國依據國內外研究實證，持續推動公費肺癌篩檢，針對重度吸菸者及具肺癌家族史者，凡具健保身分且符合以下任一資格之民眾，可每二年接受一次LDCT檢查服務：一、具肺癌家族史：四十歲至七十四歲女性或四十五歲至七十四歲男性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。二、重度吸菸者：五十歲至七十四歲且吸菸史達二十包-年以上，戒菸未達十五年之重度吸菸者。