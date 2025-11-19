國健署與早產兒基金會攜手合作 從醫院到家庭周嚴守護

2025台東世界早產兒日-FOOD超人相見歡。（圖：台灣早產兒基金會提供）

衛生福利部長期關心早產兒福利，是近年來多項友善政策推動的重要推手。國民健康署自111年起推動「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」，沈靜芬署長表示：「此項計畫收案率穩定維持95%以上，顯示民眾對於醫院提供延續性服務接受度高，並有效強化早產兒出院後的照護支持」。

「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」，與全國81家醫院合作，於早產兒出院前完成評估後，提供主動、可近、專業的居家照護、訪視及專線諮詢服務，將醫療團隊照護量能延伸至家庭，並持續至矯正年齡2歲。截至113年9月底，極低出生體重兒累計收案4,031人，佔出院人數97.4%；特殊健康情形早產兒收案1,596人，佔符合條件出院人數97%。共提供逾1,800次家訪、4,400次視訊訪視及近3萬次電話關懷。同時，台灣早產兒基金會也持續透過返家醫療儀器補助、極低體重追蹤檢查等服務，陪伴早產家庭從病房走入社區，成為政府政策的重要民間夥伴，共同完善台灣早產兒照護體系。

根據最新《出生統計年報》資料顯示，台東地區早產兒出生比率高達14.13%，遠高於全台平均值，其中極低體重早產兒（<1500公克）比例達2.52%，為全國之冠。台灣早產兒基金會張瑞幸董事長指出：「這樣的數據反映偏鄉地區在母嬰照護與醫療資源上的挑戰，早產兒議題不僅是醫療問題，更需要社會持續的理解與支持」。

此次活動由國際扶輪基金會全球獎助金「守護東部偏鄉早產兒」計畫（GG2568822）同步辦理，國際扶輪3482地區 地區總監張文瀚先生亦特別到場支持與鼓勵，象徵愛心與行動跨越地域，讓更多社會力量匯聚於偏鄉。也特別感謝在地兩大醫療夥伴—台東馬偕紀念醫院與台東基督教醫院—多年來的投入與陪伴，共同推動偏鄉地區早產兒照護網絡，持續提升家庭支持與醫療品質。