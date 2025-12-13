國健署舉辦首屆「健康飲食實踐獎」頒獎
[NOWnews今日新聞] 為營造健康飲食環境，讓國人更容易取得健康飲食，衛生福利部國民健康署舉辦首屆「健康飲食實踐獎」競賽，吸引通路組、連鎖餐飲組及一般餐飲組共計93隊參加，各組獲獎名單出爐，分別由遠百愛買、一月初餐飲及清菜饌摘得金獎，由國健署公開頒獎表揚。
國民健康署署長沈靜芬表示，調查顯示，國人因工作及生活型態，成人外食比例高達八成以上，外食經常面臨餐食選擇受限，營養攝取不均衡問題，突顯餐飲業者在提供健康飲食的選擇上，肩負關鍵責任。
為此，國健署透過「健康飲食實踐獎」競賽的正向鼓勵方式，促使業者將健康理念融入日常餐食中，見證「美味與健康可以兼顧」。換句話說，餐飲業者從選用在地食材、改良烹調方式，到精準掌控調味料的用量，都要達到高品質、低負擔的健康餐食標準，讓民眾外食時能安心選擇、放心食用。
國健署說明，首屆「健康飲食實踐獎」競賽，聚焦單份正餐，規範熱量範圍、以均衡飲食為原則，且包含「主食」、「主菜」、「蔬菜」三項餐食要素，在質與量上符合健康原則。
主食：提升膳食纖維與飽足感。提供糙米飯、紫米飯、紅藜飯或以南瓜、地瓜、玉米等取代部分白飯，增加膳食纖維攝取，兼顧熱量、營養與飽足感。
主菜：以巧思取代重口味。以脂肪較低的魚類或肉類作為主菜，並透過烹調巧思，例如以昆布高湯增添風味、或在醬料中加入番茄、鳳梨、蘋果，以天然酸甜風味減少烹調時的用鹽與用糖量。
蔬菜：多元足量的設計原則。蔬菜烹調方式以炒、水煮、涼拌為主，並透過提供多樣化的蔬菜品項，如葉菜類、瓜果類、甜椒、菇類、大番茄等，使民眾能一次攝取多元且充足的蔬菜。
國健署攜手餐飲業推動健康飲食，希望以此三大原則為核心：善用全榖雜糧提升膳食纖維量、以巧思取代重口味，以及蔬菜多元且足量，提供民眾健康美味的多元選擇，打造看得見、選得到、吃得到的健康外食新環境。以此準則舉辦的首屆競賽結果出爐，由國健署頒獎表揚。
此外，在推動健康飲食實踐獎的同時，國民健康署同步舉辦「健康飲食宣言牆」，邀請各界留下對健康飲食的支持與承諾，活動網站獲得學校、衛生所、農會、醫院、公會協會及企業等超過百家單位響應，各界跨產業合作，營造重視健康飲食之氛圍。
國民健康署強調，透過「健康飲食實踐獎」及「健康飲食宣言牆」活動，象徵健康飲食政策推動的重要里程碑，可帶動各界投入健康飲食推廣。未來，國民健康署將持續跨域合作，擴大健康餐食推動範疇，與不同場域合作，共同打造營養均衡、容易取得、永續友善的健康新「食」代。
