國健署長者活躍老化競賽 嘉義市代表隊獲亮眼佳績

「育英火雞隊」首次以「常勝組」資格拿下南區賽「金牌」，更以黑馬之姿勇奪全國賽「常勝組銅牌」／嘉義市府提供





鳶尾花人文促進協會以「銀光躍動 樂心動」舞蹈搭配管樂，榮獲南區賽「新秀組銀牌」／嘉義市府提供

國民健康署10月15日在新北市板樹體育館舉辦「長者活躍老化競賽」全國總決賽，匯集各分區金銀隊伍同場競技。嘉義市由育英里辦公處「育英火雞隊」及鳶尾花人文促進協會兩支代表隊出賽，雙雙奪下常勝組及新秀組銅獎佳績。本(11)月26日兩支代表隊在市務會議時，與市府團隊分享獲獎榮耀，市長黃敏惠大讚參賽成員洋溢熱情，展現滿滿活力，現場氣氛溫馨。

黃敏惠表示，此次參賽兩隊展現樂齡世代的創意與活力，「育英火雞隊」以KANO棒球精神為主題，服裝與道具全由手工製作，背號更繡上年齡，創意十足，首次以「常勝組」資格拿下南區賽「金牌」，更以黑馬之姿勇奪全國賽「常勝組銅牌」；榮獲南區賽「新秀組銀牌」的鳶尾花人文促進協會，則結合四個據點長者，以「銀光躍動 樂心動」舞蹈搭配管樂，表演層次多元，驚喜連連。

廣告 廣告

「育英火雞隊」首次以「常勝組」資格拿下南區賽「金牌」，更以黑馬之姿勇奪全國賽「常勝組銅牌」／嘉義市府提供

鳶尾花人文促進協會以「銀光躍動 樂心動」舞蹈搭配管樂，榮獲南區賽「新秀組銀牌」／嘉義市府提供

衛生局局長廖育瑋表示，嘉義市長者代表隊以行動展現「勇壯不老」的精神，充分體現市府推動在地老化與活躍老化政策的成果。「長者活躍老化競賽」不只是展演舞台，更是鼓勵長者持續參與社區、保持運動習慣、活出第三人生的重要平台。感謝長者們的努力與付出，市府未來將持續推動多元健康課程、社區運動與跨世代交流，讓長輩在熟悉的社區持續展現生命力。

育英里里長林峯輝分享，育英築夢隊自參賽以來逐年進步；113年獲全國賽新秀組銅牌後，今年更晉升常勝組，在嘉義市初賽奪冠、南區賽再勇奪金牌，多位長者在得獎時激動落淚。本次全國賽再添銅牌，對團隊及嘉義市皆是難得的肯定與榮耀。

鳶尾花人文促進協會表示，今年團隊以結合日常舞蹈與運動的方式設計表演，讓長者在準備過程中同時鍛鍊腦力與體力。4個據點平時分開練習，直到最後一次彩排才全隊合訓，但長者們仍能精準記住動作與走位，展現高度專注與活力。感謝衛福部與嘉義市衛生局的支持，讓銀髮族能透過舞台，展現自信與生命力。

更多新聞推薦

● 舒華版免費《桃園誌》遭人轉售 桃市府：不當牟利影響市民索閱權