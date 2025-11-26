國健署高齡友善服務績優 新北奪雙冠 衛生局獲全國唯一金獎、新莊區衛生所榮摘標竿標章

衛福部國民健康署一一四年度高齡友善服務績優機構頒獎，新北市府衛生局高齡服務奪得雙項冠軍。 （新北衛生局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

衛福部國健署「一一四年度高齡友善服務績優機構」廿六日頒獎，新北市一舉拿下最高榮譽雙獎肯定，分別為：衛生局獲頒全國唯一「績優衛生局金獎」、新莊區衛生所服務認證摘下「標竿標章」，成為今年最大贏家，展現新北市高齡健康政策推動領先全國。

衛福部國民健康署一一四年度高齡友善服務績優機構頒獎，新北市府衛生局榮獲全國唯一「績優衛生局金獎」。 （新北衛生局提供）

衛生局長陳潤秋表示，新北是全國高齡人口最多的城市，面對超高齡社會挑戰，市府以「新北醫動養」及高齡友善政策為施政核心，透過廿九區衛生所服務向社區縱深延伸，建立在地、永續的高齡照護體系，營造健康支持網絡。此次榮獲全國唯一「衛生局推動衛生所高齡友善服務金獎」，再次肯定新北市在政策整合、服務模式與推動成效上領航地位。

衛福部國民健康署一一四年度高齡友善服務績優機構頒獎，新北市新莊區衛生所榮獲績優衛生所「標竿標章」。 （新北衛生局提供）

新莊區衛生所榮摘最高榮譽「衛生所高齡友善健康促進服務認證標竿標章」，在高齡健康促進及ICOPE整合性照護推動方面表現卓著，為長者量身打造個別化運動處方，導入智慧科技設置「iCare運動專區」、推出「健康大富翁」及「新莊大步走」等創新活動，提升長者健康行動力與數位參與度，為全國衛生所服務典範。

陳潤秋強調，面對超高齡社會的挑戰，新北市將持續整合跨域資源、強化社區健康照護網絡，打造更完善、更智慧的高齡生活環境，讓長者在地安心、健康樂活。