國健署「健康餐」比賽 愛買推醫院級餐盒、日南豬肉攤拚在地生鮮

國人外食比例高達八成，如何在外食中兼顧美味與健康，成為現代人的一大課題。為營造友善的健康飲食環境，衛福部國健署舉辦首屆「健康飲食實踐獎」頒獎典禮，吸引通路、連鎖餐飲及一般餐飲等93隊業者參與，最終選出兼具創意與營養的典範。

國健署署長沈靜芬表示，外食族常面臨餐食選擇受限、營養不均衡的問題，透過正向鼓勵，促使業者將健康理念融入日常餐食，「讓美味與健康同時達成」，從在地食材選用到精準調味，讓民眾外食也能安心選擇高品質、低負擔的餐點。

愛買攜手亞東醫院推「醫院級」健康餐盒

本次獲獎的愛買量販店，其健康餐盒以科學與醫學為基礎，與亞東醫院深度合作開發。愛買行銷經理陳亞萍受訪時表示，這項合作源於希望能及早透過飲食介入，降低糖尿病等慢性病的發生機率。

「對我們來說，最困難的是讓食譜均衡營養又美味，」陳亞萍坦言，健康餐盒常被認為口味清淡、索然無味，因此愛買在設計上特別強調「好吃」，不完全依賴水煮，也運用炒、醃等烹調方式，僅避開油炸並使用健康油與適當調味。

銷售數據顯示，愛買的健康餐盒深受三高族群及其家屬青睞。透過問卷回饋發現，購買者中有近七成具三高困擾，其中76%的消費者每兩週會固定回購。陳亞萍分享了一個溫馨故事，「有一對爸爸很可愛，覺得媳婦兒子每天吃外食不健康，中午會特地買我們的餐盒回去給他們吃，幫忙顧到均衡飲食。」這顯示健康餐盒不僅解決了病友的痛點，也成功拓展到關心家人健康的客群。

豬肉攤變身社區廚房「日南來心肉」小蝦米對抗大鯨魚

另一組備受矚目的獲獎者，是來自台中的「日南來心肉共生廚房」。這家位於大甲日南火車站旁的店家，本質是一間傳承三代的豬肉攤，卻立志成為「台灣最美的豬肉攤」。

老闆鄭程日受訪時笑稱，這次參賽是「小蝦米對抗大鯨魚」，因為團隊非常年輕，今年9月才正式以共生廚房的名義運作，成立不到3個月。但他認為，這個獎項彷彿是為他們量身打造，因為活動宗旨與店內理念「100%完全契合」。

為了這次比賽，鄭程日特地與台中在地的老農、小農合作，將當天現採的蘿蔔等新鮮食材帶到台北。「雖然對他們（農友）來說只是一個比賽，但對我們來說是一個價值的實踐。」。

日南來心肉不僅販售計算卡路里的健康便當，更推動「社區共好」理念。鄭程日表示，除了自家營養師規劃餐食，他們也希望能將健康飲食的理念與模式複製到社區其他店家，讓民眾能根據需求在不同店家找到適合的健康餐點。

聚焦三大原則打造可近性高的健康選擇

國健署此次競賽聚焦於單份正餐，強調「主食」（提升全榖雜糧與膳食纖維）、「主菜」（以巧思取代重口味，選用低脂肉類）及「蔬菜」（多元且足量）三大原則。

沈靜芬強調，透過「健康飲食實踐獎」與同步舉辦的「健康飲食宣言牆」活動，希望能帶動各界投入，未來將持續跨域合作，打造營養均衡、容易取得且永續友善的健康新「食」代。