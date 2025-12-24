國債鐘大響！ 台灣每人背債25.3萬元

財政部長莊翠雲說，截至12月19日止，每人負債約25萬3000元。（圖：立法院國會頻道）

立法院財政委員會今（24）日邀請相關部會，就中央政府總預算尚未完成審議對新興與新增計畫的影響進行專題報告並備質詢。國民黨立委羅明才關切目前國債鐘（國人每人平均背債）與我國債務情形，財政部長莊翠雲回應，截至今年12月19日，每人負債約25萬3000元。

立委羅明才詢問，「中華民國財政情況好不好？會不會破產？現在的國債是往下還是往上？」財長莊翠雲表示，財政部對債務控管一向非常謹慎，所有作為都依法遵循公債法與財政紀律法，迄本月19日止，平均每人背負國債約25.3萬元，包括長期與短期債務，整體仍屬可控範圍，強調國家財務狀況在嚴謹控制下，在國際上算是做得非常好，也獲得相當好的評估。

財政部統計處資料顯示，今年前11月全國稅收實徵淨額為3兆5813億元，年增約0.3%，距全年稅收目標預算數仍短少2206億元。國民黨立委林德福質詢時抨擊政府編列預算「如同乞丐許大願」，數字與實際狀況脫節。對此，莊翠雲強調「稅收實徵數和預算數很接近了」，嚴正否認財政惡化或預算失真。