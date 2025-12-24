國債鐘每人背債25.3萬 財政部：對債務控管嚴謹

財政部長莊翠雲在立院財委會備詢。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院財政委員會今（24）日邀請相關部會質詢期間，國民黨立委羅明才關切目前國債鐘狀況。財政部長莊翠雲回應，我國對債務控管嚴謹，截至今年12月19日，每人負債約25萬3000元。

國民黨立委林德福質詢問到，主計總處預測明年經濟成長率為3.54％，但約2000億元新興計畫受影響的因素是否已納入計算？預估影響多少的經濟成長率？

主計長陳淑姿回應，每100億元會影響0.05的百分點，目前公布的經濟成長率預測，尚未納入新興計畫，主因是相關計畫仍涉及後續審議與執行時程，必須等具體落實後，才能反映在成長率推估中。

廣告 廣告

陳淑姿指出，央行與相關單位的經濟預測顯示，台灣經濟仍具成長韌性，若後續新興計畫順利推動，實際經濟成長率高於3.54％的機會不低，若納入新興計畫可望升至4.54％。

羅明才則問及，現在可以說是國家財源非常豐沛的時候，但我們現在的負債有多少？陳淑姿回應，負債是財政部負責，但現在大概負債2兆6000多億元。

羅明才再問，那國債鐘的情況？莊翠雲表示，對於債務控管，財政部一直謹慎在做，國債鐘根據12月19日是25萬3000元（國人每人平均背債），含長債與短債，他們對於債務控管嚴謹，一定要遵守公債法與財政紀律法，而國家財務狀況在嚴謹控制之下，在國際上受到肯定並獲得非常好的評價。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

寒假出遊必看！高鐵「少年優惠」最低5折起 12/26開搶

近代第一例！賴清德總統彈劾案 列入本週五院會處理