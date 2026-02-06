國光劇團攜手芹壁素人劇團 再現京劇風華

記者劉昕翊／綜合報導

今年國立傳統藝術中心國光劇團將與全國唯一的在地素人京劇團「芹壁素人京劇團」（御甲戲園）攜手，分別於明（7）、後兩日，在臺灣戲曲中心大表演廳，以及2月28日及3月2日在馬祖北竿塘岐中正堂呈獻《珠簾寨》與《四郎探母》經典劇目，展現民間信仰與傳統藝術深度結合的強大生命力。

此次演出的靈魂人物之一，是已過7旬、飾演《四郎探母》主角楊延輝的村民陳天歲；國光劇團表示，此次極可能是陳天歲最後一次登臺，因此投入前所未有的心力，縱使年歲已高，但其依然堅持每日清晨對著大海練嗓1小時，將一生的情感厚度與生命體悟全部唱進戲中。另外，今年演出更有馬祖子弟林庭瑜、林昱慈姐妹回鄉助陣，象徵戲曲藝術在地方正式向下扎根。

此外，芹壁村近年榮獲文化部首屆「百大文化基地」及交通部觀光署「十大觀光亮點」，其核心競爭力正源於「人神共創」的獨特文化深度，這場凝聚神靈信仰、傳統藝術與地方創生的文化戲局，演出的動人之處，早已跨越專業技巧的框架，轉化為素人演員最真摯的情感實踐，不只是京劇藝術在離島的生根，更是地方社群透過信仰驅動傳統藝術的絕佳典範。

國立傳統藝術中心國光劇團將與「芹壁素人京劇團」攜手，分別在臺灣戲曲中心大表演廳及馬祖北竿塘岐中正堂呈獻《珠簾寨》與《四郎探母》經典劇目。（國光劇團提供）

此次演出的靈魂人物之一，是已過7旬、飾演《四郎探母》主角楊延輝的村民陳天歲。（國光劇團提供）