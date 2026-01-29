國光劇團《天上人間李後主》再度搬演

「千呼萬喚始出來」！國立傳統藝術中心國光劇團與趨勢教育基金會攜手打造的「實驗京崑文學劇場」代表作《天上人間李後主》，自二○一八年首演以來，歷經時間淬鍊與世局更迭，將於今年四月廿四日至廿六日在臺灣戲曲中心大表演廳再度登台演出。這齣以南唐後主李煜為核心，融合詩詞、京崑表演與現代文學劇場語彙的作品，不僅見證國光在戲曲創作上的前瞻實驗，也成為近年觀眾心中難以忘懷的經典。

本次登台再演，所有演員歷經歲月與舞台的磨練，表演更臻動人心弦、絲絲入扣。飾演李後主的溫宇航本就有「京崑男神」之譽，其深情內斂的演繹，完美詮釋李後主的文人氣質與生命重量，建構出角色難以取代的靈魂。