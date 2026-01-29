國光劇團《天上人間李後主》 2026深情回歸再度搬演

「千呼萬喚始出來」！國立傳統藝術中心國光劇團與趨勢教育基金會攜手打造的「實驗京崑文學劇場」代表作《天上人間李後主》，自二○一八年首演以來，歷經時間淬鍊與世局更迭，終將於今年四月廿四日至廿六日在臺灣戲曲中心大表演廳再度登台演出。這齣以南唐後主李煜為核心，融合詩詞、京崑表演與現代文學劇場語彙的作品，不僅見證國光在戲曲創作上的前瞻實驗，也成為近年觀眾心中難以忘懷的經典。

《天上人間李後主》2018年首演即引發關注，2019年前往中國上海演出時更是一票難求，得臨時加開座位才能應付需求，顯見作品跨越地域與文化的感染力。原訂2020年於臺中國家歌劇院再演，卻因COVID-19疫情突如其來而被迫延期，這一等便是八年。2026年的重啟，並非單純重演，而是一場全面升級與深度回望。

廣告 廣告

本次登台再演，所有演員歷經歲月與舞台的磨練，表演更臻動人心弦、絲絲入扣。飾演李後主的溫宇航本就有「京崑男神」之譽，其深情內斂的演繹，完美詮釋李後主的文人氣質與生命重量，建構出角色難以取代的靈魂。而劇中情感核心「大小周后」則採雙卡司呈現，大周后由黃詩雅、林庭瑜輪番演出，小周后則由凌嘉臨、謝樂擔綱，四位青年美旦演員各自展現不同層次的柔情、純真與命運之美，讓李煜的情感世界更顯立體。

作品的精神核心，來自創作團隊對李煜詞作的深刻理解。葉嘉瑩教授曾指出，李煜詞之所以動人，在於其「真純深摯、毫無偽飾」的情感特質，無論歡樂或哀愁，皆能任縱奔放，直指人生無常與至情本質。《天上人間李後主》正是以此為出發點，帝王成敗讓史官去定論，在文學的世界中，李煜的能守本心，何嘗又不是一種極為珍貴的特質。這樣的出發點，讓詩詞不單只是「唱進戲裡」，更是轉化為戲劇張力與人物生命的內在動力。

時任國光劇團藝術總監、同時也與陳健星共同擔任編劇的王安祈教授指出，本劇的創作並非單純搬演歷史，而是以「詩詞重構」為方法，結合京崑交融的表演實驗，透過鏡像、記憶、意識流等文學筆法，打造一座立體的現代文學劇場。劇中以霓裳羽衣、天水碧、薰香玉爐、燒槽琵琶等意象，交織出南唐的華麗與哀愁，也隱喻天上與人間、藝術與命運的對照與流轉。作為王安祈老師編劇生涯的第三十部劇本，以｜不以成敗論人物」的文學視角，重新將「誤入帝王家」的李煜，有血有肉地展現在觀眾面前。