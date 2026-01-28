國光劇團《天上人間 李後主》 8年等待再度搬演

國立傳統藝術中心國光劇團與趨勢教育基金會攜手打造的「實驗京崑文學劇場」代表作《天上人間 李後主》，自2018年首演以來，歷經時間淬鍊與世局更迭，終將於2026年再度登上舞臺。這齣以南唐後主李煜為核心，融合詩詞、京崑表演與現代文學劇場語彙的作品，不僅見證國光劇團在戲曲創作上的前瞻實驗，也成為近年觀眾心中難以忘懷的經典。

時任國光劇團藝術總監、同時也與陳健星共同擔任編劇的王安祈教授表示，這齣劇的創作並非單純搬演歷史，而是以「詩詞重構」為方法，結合京崑交融的表演實驗，透過鏡像、記憶、意識流等文學筆法，打造一座立體的現代文學劇場。劇中以霓裳羽衣、天水碧、薰香玉爐、燒槽琵琶等意象，交織出南唐的華麗與哀愁，也隱喻天上與人間、藝術與命運的對照與流轉。這齣是王安祈老師編劇生涯的第30部劇本，以不以成敗論人物的文學視角，重新將「誤入帝王家」的李煜，有血有肉地展現在觀眾面前。

國光劇團表示，《天上人間 李後主》再搬上舞臺，所有演員歷經歲月與舞臺的磨練，表演更臻精道。飾演李後主的溫宇航本就有「京崑男神」之譽，他深情內斂的演繹，完美詮釋李後主的文人氣質與生命重量，建構出角色難以取代的靈魂。而劇中情感核心「大小周后」則採雙卡司呈現，大周后由黃詩雅、林庭瑜輪番演出，小周后則由凌嘉臨、謝樂擔綱，四位青年美旦演員各自展現不同層次的柔情、純真與命運之美，讓李煜的情感世界更顯立體。