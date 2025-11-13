國光劇團30週年 「夢紅樓．乾隆與和珅」虛實交錯

（中央社記者趙靜瑜台北13日電）國光劇團30週年壓軸大戲「夢紅樓．乾隆與和珅」即將登場，劇中以「紅樓夢」為鏡，映照清朝乾隆晚年的權力實境，舞台上詩意與現實交錯，也投射觀眾內心。

根據國光劇團發布的新聞稿，「夢紅樓．乾隆與和珅」劇情主軸延續文學經典與清宮權力消長的對照，書中繁華易逝的意象，預示大清帝國的命運「盛極而衰」，華麗中帶著蒼涼，虛實相映、耐人深思。

團長張育華今天在記者會表示，國光劇團30年來始終在傳統與創新之間尋找平衡，此劇正是這種精神的具體展現，「我們一直以京劇新美學為創作核心，期望讓京劇不只是舞台上的演繹，更是一種能觸動人心、呼應時代的藝術精神。」

張育華說，每一部作品都是國光劇團實踐的歷程，「每一次的新編戲再演，不只是回望國光的藝術創作軌跡，更是塑造經典及文化品牌的進程。」

「夢紅樓．乾隆與和珅」新編保留原有故事骨架與精神，導演戴君芳與編劇林建華、共同編劇王安祈持續推敲細節，調整節奏、增添轉折，使人物層次更為立體。例如新增一場和珅旁觀乾隆「以貪治貪」後，從中獲得啟發，對群臣威逼利誘的戲，藉此鋪陳他權術轉變的關鍵時刻，也讓角色更具張力。

主演陣容由唐文華飾乾隆帝、溫宇航飾和珅、黃宇琳飾王熙鳳、鄒慈愛飾永琰、黃詩雅飾富察皇后、林庭瑜飾秦可卿。經過幾年沉澱，唐文華詮釋乾隆，情感層次更為深沉；溫宇航飾演的和珅在才華與野心之間遊走，權謀氣更重；黃宇琳則展現王熙鳳的狠厲與脆弱，唱段亮眼。

音樂設計由今年甫獲傳藝金曲獎的姬君達擔綱，他首次將西洋樂器融入京劇音樂，運用提琴、豎笛等音色，讓聲響更貼合劇情氛圍；乾隆與和珅各自擁有主題旋律，為演出加分。

舞台設計陳慧延續「多寶格」概念，並以鏡面「月洞」構築虛實相照的人心意象，簡約畫面反而留下更大想像空間。

「夢紅樓．乾隆與和珅」將於14日至16日在兩廳院國家戲劇院、29日至30日在台中國家歌劇院大劇院演出。（編輯：吳素柔）1141113