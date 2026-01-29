國光女神半年化療6次！罹癌「暴肥20公斤」收入少5倍：不是從前的自己

林茉晶罹癌認收入少5倍。（圖／翻攝自林茉晶Instagram）





「國光女神」林茉晶2025年透露罹患卵巢癌，半年內化療6次、暴肥20公斤，因為嚴重落髮的關係選擇直接理光頭；近日她上Podcast節目分享抗癌過程，坦言治療期間完全沒辦法工作，收入整整少了5倍。

女星林茉晶在節目上表示，自己接受長達半年的化療，平均3個禮拜就要化療1次：「大概會有一週的時間，我的抵抗力會很差，不太能出門，很容易生病！」大約一週後體力逐漸恢復，但又要到醫院接受化療，加上治療過程中會一直變胖，即使化妝也難以掩蓋生病的神態。

廣告 廣告

5月底化療結束後接了第一份工作，林茉晶深深感受到自己不是從前的自己：「感覺自己真的已經不是從前的自己了，罹癌前什麼（工作）都可以接，連外景節目都可以，但是我罹癌之後有裝一個人工血管，沒有辦法去上外景，因為它不能撞到。」體態變化也接不太到工作，收入大概少了5倍，坦言真的沒有辦法勉強自己。

【更多東森娛樂報導】

包1.6萬給陳漢典被酸太少！小S一句話戳破「假面濾鏡」全網讚爆

不只包1萬6！小S給陳漢典紅包「真實金額」曝光 經紀人證實了

獄中如何解決性需求？更生人親解答 薔薔也震驚