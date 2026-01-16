國光女神梁云菲患子宮肌腺瘤「切除子宮」！躺床痛到啜泣 術後畫面曝光

娛樂中心／施郁韻報導

台灣前「國光女神」梁云菲個性豪爽、作風大膽，由於她有子宮肌腺瘤的問題，長期經痛，且未來沒有生育的打算，毅然決定割除子宮，手術後畫面曝光。

梁云菲在IG發出一段影片，寫下「再見了，我的子宮。」她提到這幾年來被誤診是肌瘤，上個月才發現是子宮肌腺瘤，唯一根治的方法，就是切除整個子宮。

梁云菲毅然決定割除子宮，手術後畫面曝光。（圖／翻攝自梁云菲IG）

梁云菲表示「我並沒有因爲這件事，開心或不開心，反而沒甚麼情緒，就是當機立斷的處理完，因爲我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。」

梁云菲提到，手術約三小時，術後她痛到落淚，由於她有嚴重藥物過敏，能使用的止痛藥很少，術後肚子滿是氣，梁云菲下床練習走路，可見到她慢慢一步一步行走，有時痛到彎下腰。

梁云菲說，大家都說子宮是女性特徵，她反問自己「那沒有子宮，我是不是就不完整了？是一個不完整的女人嗎？」部過這段時間，她非常勇敢且努力，打針、吃藥還要忍受疼痛，她認為這些都是女性的毅力。

