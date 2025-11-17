國光女神梁云菲驚傳輕生獲救！吐心聲「活得很辛苦」 撿回已放棄的命

娛樂中心／施郁韻報導

梁云菲昔日從《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，深受觀眾喜愛，近來梁云菲轉職成為一名藝術家，不時會在社群中分享作品，如今傳出輕生獲救，目前住院觀察中，她吐露被救活心聲，「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」

梁云菲輕生獲救後，親自在IG發文報平安，提到自己仍住院觀察中，目前無性命大礙。她寫下：「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」

梁云菲坦言，身心疾病患者，真的很辛苦。（圖／翻攝自梁云菲IG）

梁云菲輕生獲救後表示，能活著就好了。（圖／翻攝自梁云菲IG）

梁云菲坦言，身心疾病患者，真的很辛苦，呼籲世界多給患者一些愛與關心、耐心，也感謝友人「幫我撿回一條苟延殘喘至我已放棄的命。」

梁云菲以過來人經驗呼籲「覺得撐不住時，請不要一個人承擔。看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人。」

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

