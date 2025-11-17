國光女神梁云菲驚傳輕生獲救 IG限動報平安
〔記者林南谷／台北報導〕34歲女星梁云菲在綜藝節目《國光幫幫忙》擔任國光女神出道，一早驚傳自殺獲救，目前人在醫院觀察中，昨晚透過IG限時動態報平安。
輕生獲救後，梁云菲親上IG報平安，她表示目前無性命大礙住院觀察中，對於歷經生死一瞬間，她說：「自殺未遂，或許還活著，是我的人生還有使命吧。」
梁云菲也描述住院狀況：「吃的下喝的飽，雖然很長一段時間是沒記憶，醫生說要觀察一陣子，點滴滴到飽。」至於住院原因，梁云非要大家別多問，「因為我想要有我的隱私權，目前跟大家報平安就是，謝謝。」
梁云菲曾與男星金剛交往過，3年前公開與潛水練教男友小銨戀情，男方因神似港星鄭伊健被稱為「綠島鄭伊健」，但2人在去年底已分手。
☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆
自殺防治諮詢安心專線：1925
生命線協談專線：1995
張老師專線：1980
