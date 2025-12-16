國光女神美國旅遊突送急診！醫藥費金額超驚人 體力透支身體出狀況

記者鄭尹翔／台北報導

Lala（蘇心甯）出國突身體不適，緊急掛急診。（圖／翻攝自Lala蘇心甯IG）

有「國光女神」封號的 Lala（蘇心甯），近日前往美國旅遊，卻意外在海外送急診，成為她人生中第一次「出國掛急診」的經驗。消息曝光後，引發不少粉絲關心與擔憂。

Lala（蘇心甯）出國突身體不適，緊急掛急診。（圖／翻攝自Lala蘇心甯IG）

Lala 透露，這趟美國行因為長途飛行與時差影響，加上自身免疫力較弱，連續多天無法好好入睡，但仍硬撐完成既定行程，導致身體狀況急速下滑，壓力與疲勞全面爆表。雖然後來時差逐漸調整，但長期透支體力後，身體開始出現不明疼痛，皮膚也冒出異常紅疹。

廣告 廣告

在自行上網查詢症狀後，Lala 懷疑可能是「皮蛇」，隨即前往急診就醫，檢查結果也證實為帶狀皰疹。她表示，帶狀皰疹是水痘病毒再度活化所引起，除了刺痛、灼熱與電流感的不適外，未來還可能引發神經痛，讓她直呼相當可怕，並表示回台灣後一定會補打疫苗。

談到這次在美國就醫的實際感受，Lala 坦言「看醫生又貴又等很久」，光是掛號費與藥物費用就高達七千多元台幣，所幸事前有購買旅遊平安險，才沒有造成太大負擔。她也藉此提醒大家，出國前務必顧好身體、不要硬撐行程，更要記得投保旅平險，以備不時之需。

更多三立新聞網報導

獨家／超大咖嘻哈歌手變建中老師！曾是學霸高材生 進軍鴻海當工程師

獨家／男星悲慟阿嬤猝逝！半夜上廁所跌倒出意外 遺憾來不及見最後一面

女星創業半年吸金2億！豪發1億4千萬獎金 買單團隊109人旅費過聖誕節

黑澀會美眉她最成功！做電商一年賺進12億 合體韓國超大咖男星拍MV

