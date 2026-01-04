國光女神背影照遭盜用 販售「蔡依林演唱會絲巾」
天后蔡依林演唱會剛落幕，沒想到卻傳出有人利用演唱會絲巾詐騙，「國光女神」林書葶發文，指出她戴著演唱會應援絲巾的背影照，被詐騙集團拿去當販賣絲巾的商品照，呼籲網友們不要被騙了！
黑色帽子後方，用天后蔡依林演唱會的應援絲巾，綁成一個大蝴蝶結，垂墜在頭髮上，好幾則貼文附上照片，應援絲巾開價200元上下。但國光女神林書葶Una氣得發文，指出這些貼文全部都是盜用她的照片去詐騙，其中不只強調可以將絲巾，綁在帽子後方當裝飾，更指出如果反應熱烈還能追加數量，並且要用寄的，試圖吸引不知情的粉絲上鉤。
林書葶強調，這幾張背影是她本人，更附上自己拍的照片，黑帽上有愉悅至上4個字，綁著蔡依林演唱會絲巾，上頭除了有演唱會名稱，也能看到Jolin，她指出蝴蝶結是她親手綁上去的，請大家不要被騙了。
